Rosalía lanza picante comentario sobre las relaciones abiertas: “No aguantan el calor”

El “confesionario” de Rosalía tuvo un instante subido de tono que terminó con una respuesta inesperada. En su primer concierto en Río de Janeiro, la cantante española escuchó la historia de su colega, Marina Sena, sobre una relación abierta y aprovechó para lanzar una de sus acostumbradas bromas con doble sentido.

Sena, una de las voces destacadas de la nueva generación de la música brasileña y responsable de canciones como “Ai que delícia o verão” y “Mande um sinal”, contó ante el público que a los 21 años se enamoró de un hombre que inicialmente no sentía lo mismo por ella.

La historia cambió cuando finalmente comenzaron una relación. Según relató la brasileña, él le propuso abrir el vínculo para permitir otras parejas y ella aceptó la idea.

La confesión que sorprendió al público

Marina Sena aseguró que se tomó muy en serio aquella propuesta y que, durante un tiempo, llegó a tener un novio diferente cada semana.

La revelación abrió la puerta para que Rosalía respondiera con su particular sentido del humor. Entre risas y con tono malicioso, la catalana soltó una frase tremenda: “Ellos piden fuego y después no aguantan el calor”, bromeó la intérprete.

El intercambio entre ambas artistas encajó con el ambiente que se vivió en el Farmasi Arena, donde Rosalía presentó un espectáculo cargado de referencias espirituales y teatrales. Ángeles, novias y demonios aparecieron en una puesta en escena que acompañó una mezcla de cantos operísticos, música sacra y pop electrónico.

Rosalía conquistó al público brasileño

La lluvia tampoco impidió que los seguidores de la cantante catalana esperaran durante horas para entrar al recinto. Muchos permanecieron a la intemperie bajo impermeables, mientras aguardaban la apertura de las puertas y, una vez dentro, terminaron cantando y bailando al ritmo de la artista.

Rosalía, además, sorprendió por su manejo del portugués. La cantante se comunicó con el público con una pronunciación clara, aunque en algunos momentos recurrió al conocido “portuñol” para conectar todavía más con los asistentes.

La española ofreció un segundo concierto en Río de Janeiro al día siguiente y después continuará su recorrido por México, donde tiene programadas ocho presentaciones. Su gira seguirá hacia San Juan de Puerto Rico, ciudad en la que tiene previsto cerrar el recorrido el próximo 3 de septiembre.

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