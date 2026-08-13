Siete teatros de Broadway cambiarán de dueño tras la venta de ATG Entertainment

Esta semana se ha comunicado que está por cerrarse la venta de ATG Entertainment a la empresa Mari, propiedad del empresario Ari Emanuel. Esta incluiría el traspaso de todos los teatros que la también productora tiene en todo el mundo, incluyendo los siete de Broadway.

Por ahora, la información que se tiene es poca. A través de un comunicado se informó que se están haciendo las negociaciones, pero aún se desconoce la cifra por la que se cerrará la venta. Según “Broadway News”, lo que sí ha asegurado Mari es que se encargará de reformar y modernizar todos los teatros que pasará a administrar.

En el comunicado que se ha compartido con los medios, también deja claro que ATG Entertainment y Mari seguirán trabajando de forma normal hasta que se cierre definitivamente la venta. Hay que recordar que Ari Emanuel fundó Mari en el 2025 como una compañía global de eventos, deportes y entretenimiento, pero también es el CEO de Endeavor y de TKO Group Holdings (empresa matriz de la UFC y WWE).

Los siete teatros en Broadway que pertenecen a ATG Entertainment y que pasarían a ser propiedad de Mari son el Walter Kerr Theatre, el Eugene O’Neill Theatre, el August Wilson Theatre, el Al Hirschfeld Theatre, el St. James Theatre, el Lyric Theatre y el Hudson Theatre. Todos estos recintos tienen en cartelera potentes proyectos de la industria teatral como “Moulin Rouge!”, “The Book of Mormon” y “Harry Potter and the Cursed Child”.

Además de estos teatros en Broadway, la empresa administra otros espacios en Reino Unido y Europa. Entre todos, posee un total de 70 recintos.

Por otro lado, AGT Entertainment también funciona como productora de espectáculos a través de ATG Productions en asociación con Sonia Friedman Productions. Para la temporada 2026-2027 ya tienen un calendario que incluye la producción de “Other Desert Cities” de Jon Robin Baitz, pensada para estrenarse en el Hudson Theatre, y la producción de “DOLLY: A True Original Musical”, musical inspirado en la vida de Dolly Parton que se estrenará en el St. James Theatre.

Por ahora, queda esperar a que la venta se cierre y Mari informe sobre las primeras decisiones que tomará sobre AGT Entertainment, empresa originalmente fundada en 1992 en Reino Unido por Sir Howard Panter y Dame Rosemary Squire.

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