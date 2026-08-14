Abelardo De La Espriella afirma que Colombia será un aliado “firme y confiable” de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, aseguró que su gobierno buscará establecer una relación estrecha con Estados Unidos y afirmó que el país será un aliado “firme y confiable” de Washington, en una señal de acercamiento entre ambos gobiernos tras la llegada de Donald Trump a una nueva etapa de cooperación con Bogotá.

La declaración se produjo después de que Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, destacara la decisión del mandatario de realizar la ceremonia en Cali, en lugar de Bogotá.

“Estados Unidos encontrará en Colombia un aliado firme y confiable. Trabajaremos juntos por la seguridad, la libertad y la prosperidad de nuestros pueblos”, respondió De La Espriella a Landau a través de X.

Thank you, @DeputySecState, for your generous words and for sharing that special connection your family has with Cali.



Taking the Presidency to the regions was a deliberate decision: Colombia must be governed from its territories, listening to its people and unlocking the? https://t.co/WluWpms85t — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 9, 2026

El mandatario colombiano también explicó que trasladar la ceremonia de posesión a Cali fue una decisión deliberada para enviar un mensaje de descentralización y de mayor atención a las regiones del país.

“Colombia debe gobernarse desde sus territorios, escuchando a su gente y aprovechando el enorme potencial de cada rincón de nuestra Patria”, señaló De La Espriella en su respuesta al funcionario estadounidense.

Seguridad y lucha contra el narcotráfico, en el centro de la nueva relación

El acercamiento entre Bogotá y Washington ocurre en un momento en el que ambos gobiernos han puesto la seguridad y la lucha contra el narcotráfico entre sus principales prioridades.

En otro mensaje dirigido recientemente al representante republicano Mario Díaz-Balart, De La Espriella calificó a Estados Unidos como un “aliado estratégico” y enumeró las áreas sobre las que pretende reconstruir y fortalecer la relación bilateral: seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, inversión y defensa de la democracia y la libertad.

“Tenemos una enorme oportunidad de construir una alianza aún más sólida, que genere prosperidad para nuestros pueblos y contribuya a la estabilidad de todo el hemisferio”, afirmó.

Gracias, querido Mario Díaz-Balart, por sus palabras y por su permanente compromiso con Colombia.



Estados Unidos es un aliado estratégico de nuestro país. Trabajaremos para fortalecer nuevamente esta relación sobre bases firmes: seguridad, lucha frontal contra el narcotráfico,? https://t.co/9LaTX32KEp — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 9, 2026

Díaz-Balart, por su parte, sostuvo que el cambio de gobierno en Colombia representa una oportunidad para “restaurar y fortalecer” los vínculos con Estados Unidos y manifestó su intención de trabajar con la nueva administración colombiana para reforzar la seguridad regional.

La congresista republicana María Elvira Salazar también celebró la llegada de De La Espriella al poder y lo describió como un “firme aliado” de Estados Unidos. En su respuesta, el mandatario colombiano reiteró que su administración enfrentará al narcotráfico y buscará recuperar la seguridad en el territorio.

“Estados Unidos encontrará en Colombia un aliado firme en la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad de nuestro hemisferio”, afirmó De La Espriella.

Querida María Elvira, gracias por tus palabras y por tu permanente afecto hacia Colombia.



Comienza una etapa en la que trabajaremos sin descanso para recuperar la seguridad, enfrentar con toda la fuerza del Estado al narcotráfico y abrirle camino a la prosperidad y a las? https://t.co/mKxJ8QLuHm — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 9, 2026

Paquete de seguridad de $1,000 millones

La nueva orientación de la relación bilateral quedó acompañada por un anuncio del Departamento de Estado, que informó que la administración Trump prevé destinar $1,000 millones de dólares a Colombia como parte de un nuevo paquete de asistencia en materia de seguridad, que deberá ser coordinado con el Congreso estadounidense.

El anuncio se produjo con motivo de la investidura de De La Espriella, a la que Estados Unidos asistió con una delegación encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, el paquete busca fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad colombianas para combatir organizaciones criminales y terroristas transnacionales, mediante tecnología, mayor capacidad operativa y operaciones coordinadas.

La asistencia también contempla ampliar las acciones de erradicación de cultivos de coca y las operaciones de interdicción de cocaína, además de perseguir las finanzas de las organizaciones criminales.

Colombia y Estados Unidos fortalecen su alianza estratégica.



Tras la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, Estados Unidos anunció su intención de destinar USD 1.000 millones para un nuevo paquete de seguridad para Colombia, que deberá ser tramitado en coordinación? https://t.co/NpbNJp7B7x — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) August 9, 2026

Washington también planteó apoyar a Bogotá en la recuperación del control estatal de zonas dominadas por grupos armados, la protección de menores frente al reclutamiento forzoso y el combate contra los flujos de migración irregular mediante una mayor coordinación fronteriza.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá presentó el anuncio como parte de una “renovada relación” entre ambos países y destacó que el paquete de seguridad busca sentar las bases de una nueva etapa de cooperación.

La agenda bilateral no se limitaría al ámbito de la seguridad. Estados Unidos también planteó ampliar la cooperación con Colombia en sectores como energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología y energía nuclear civil.

El acercamiento representa un cambio frente a la relación que mantuvo Washington durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, marcada por fuertes diferencias con la administración Trump en asuntos como migración, seguridad y política antidrogas.

De La Espriella, quien ha planteado una política de mano dura contra los grupos armados y el narcotráfico, llega al poder con una agenda que coincide en varios de esos asuntos con las prioridades de la administración estadounidense.

La presencia de una delegación de alto nivel de Washington en la investidura y el anuncio del paquete de seguridad refuerzan la señal de que ambos gobiernos buscan convertir esa coincidencia política en una cooperación más estrecha.

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