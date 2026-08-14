Dermatólogo revela cuál es la mejor protección frente al sol: no son las cremas ni cápsulas

Proteger la piel de los rayos del sol no consiste únicamente en aplicar protector solar antes de salir de casa. Pese a que las cremas fotoprotectoras cumplen una función importante, expertos advierten que existen medidas todavía más efectivas para reducir la exposición a los rayos ultravioleta.

El doctor Jorge Soto, dermatólogo de la Policlínica Gipuzkoa, en España, asegura que estos métodos son: cubrir la piel con ropa, utilizar sombreros y buscar la sombra.

“La protección más importante no son las cremas ni las cápsulas, sino la ropa, los sombreros y la búsqueda de sombra”, dijo el médico, en conversación con Diario Vasco.

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La ropa y la sombra, la primera barrera contra el sol

La efectividad de la ropa radica en que reducen directamente el contacto de la radiación solar con la piel.

Asimismo, la sombra es un recurso especialmente porque te protege de la radiación solar, incluida la luz visible y los rayos infrarrojos.

Cabe destacar que esto no significa que las cremas solares carezcan de utilidad. Al contrario, deben formar parte de la protección cuando determinadas zonas del cuerpo quedan expuestas.

El protector solar necesita utilizarse correctamente

En cuanto a los protectores solares en crema o spray, el dermatólogo Jorge Soto explica que la diferencia de efectividad entre un SPF 30 y un SPF 50 es relativamente reducida cuando ambos se utilizan correctamente.

Sin embargo, el efecto protector puede disminuir debido al agua, el sudor o el roce.

El especialista destaca la importancia de no aplicar protector solar una vez y olvidarse de él. Es necesario usarlo con frecuencia, especialmente después de nadar, sudar o realizar actividades que puedan eliminarlo de la piel.

Por último, el doctor Soto explica que algunos complementos orales, como los formulados con derivados de Polypodium leucotomos, pueden tener cierta capacidad fotoprotectora. Pero no significa que puedan sustituir a las medidas tradicionales.

Lo mismo ocurre con las llamadas “gominolas para ponerse moreno”, que pueden aportar una coloración a la piel, pero no evitan los daños provocados por la radiación ultravioleta.

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