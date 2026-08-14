El alcalde Mamdani rinde homenaje a la comunidad dominicana en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rindió homenaje a la comunidad dominicana durante una recepción en Gracie Mansion, en donde destacó su peso histórico, cultural y económico en la ciudad. El encuentro, celebrado el jueves 13 de agosto, reunió a funcionarios, líderes comunitarios y representantes de distintos sectores vinculados con la vida dominicana en los cinco condados.

“¡Qué lo qué!”, saludó Mamdani al comenzar su discurso, antes de describir a la comunidad dominicana como una parte inseparable de la identidad neoyorquina. El alcalde también dedicó unas palabras a Johanna Fernández, historiadora nacida en El Bronx e hija de inmigrantes dominicanos, a quien recordó por su trabajo sobre la resistencia latina en Nueva York.

Una historia que comenzó hace siglos

Uno de los ejes del discurso fue la profundidad histórica de la presencia dominicana en Nueva York. Mamdani recordó a Juan Rodríguez, un comerciante procedente de Santo Domingo que, según la historia citada por el alcalde, llegó a estas tierras en 1613, más de una década antes de la fundación neerlandesa de New Amsterdam.

La presencia dominicana tomó una nueva dimensión durante las décadas de 1960 y 1970, cuando miles de personas llegaron a Nueva York tras la caída de la dictadura de Rafael Trujillo. Muchos buscaron oportunidades laborales y se incorporaron a fábricas textiles, líneas de ensamblaje, cocinas y almacenes.

El alcalde puso especial énfasis en los barrios donde esa migración dejó una huella profunda. Mencionó Washington Heights, Inwood y Mott Haven como espacios donde generaciones de dominicanos construyeron comunidades, negocios y redes familiares.

La descripción de Mamdani fue deliberadamente cotidiana: evocó el aroma del mangú y el café preparado en la greca por las mañanas, el trabajo de dominicanos en hospitales y taxis y las reuniones alrededor de un sancocho. Para el alcalde, esa presencia atraviesa la ciudad mucho más allá de las celebraciones oficiales.

La ceremonia tuvo, además, un marcado carácter político y simbólico: se realizó en la residencia oficial del alcalde, un escenario que Mamdani convirtió durante la noche en una representación de esa identidad dominicana, ya parte del paisaje cotidiano de Nueva York.

Bachata, identidad y cultura dominicana

La bachata ocupó otro lugar central en el discurso. Mamdani recordó que el género nació vinculado con los sectores populares de República Dominicana y durante años fue despreciado por las élites. Sin embargo, sus intérpretes continuaron cultivándolo hasta convertirlo en uno de los símbolos culturales dominicanos con mayor alcance internacional.

En Nueva York, explicó, los artistas dominicanos transformaron aquella tradición musical y contribuyeron a llevarla a nuevos públicos. Actualmente, la bachata forma parte del patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO y permanece presente en fiestas, celebraciones familiares, estudios de baile y reuniones comunitarias de los cinco condados.

Mamdani también subrayó que la trayectoria dominicana en Nueva York no estuvo exenta de obstáculos. Según señaló, muchas familias levantaron negocios y comunidades sin el respaldo que esperaban del gobierno municipal. Bodegas, barberías, restaurantes y pequeños comercios se convirtieron en piezas fundamentales de la vida cotidiana de numerosos vecindarios.

El homenaje a la comunidad dominicana también ocurre después de un episodio que generó críticas entre sectores de la comunidad puertorriqueña de Nueva York al modificar la tradicional recepción de la herencia puertorriqueña previa al Desfile Nacional Puertorriqueño.

Promesas de la administración Mamdani

El alcalde aprovechó la recepción para vincular ese legado con algunas de las prioridades de su administración. Aseguró que el gobierno municipal busca apoyar a los neoyorquinos dominicanos no solo en los espacios políticos, sino también en asuntos que afectan la vida diaria de las familias.

Entre las iniciativas mencionadas estuvieron el avance hacia el cuidado infantil universal, nuevas protecciones para inquilinos mediante su plan de vivienda Block by Block y medidas para acelerar el servicio de autobuses.

También destacó una reducción de más de 50 regulaciones para pequeñas empresas. El objetivo, explicó, es facilitar determinadas actividades comerciales, desde la venta de frutas y flores en las aceras hasta la comercialización de helados por restaurantes y cafeterías durante el verano.

El discurso terminó con una afirmación que buscó resumir el vínculo entre la ciudad y una comunidad que, según Mamdani, ha contribuido a transformarla durante generaciones. “Más de uno de cada 8 neoyorquinos tiene herencia dominicana… ¡Que viva la comunidad dominicana! ¡Que viva Nueva York!”, sentenció.

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