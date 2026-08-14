Hermana de Perez Hilton contó la escena que presenció al encontrarlo

Barbara Lavandeira, la hermana menor de Perez Hilton, contó por primera vez cómo vivió el episodio del 4 de agosto, cuando el bloguero se autolesionó durante una transmisión en vivo de TikTok y posteriormente fue trasladado a un hospital.

En conversación con Page Six, Lavandeira recordó que aquella fecha quedó marcada para siempre: “El 4 de agosto será para siempre uno de los días más oscuros que mi familia y yo hayamos vivido”, declaró.

La primera señal que llamó su atención fue una puerta cerrada. Mario Armando Lavandeira Jr., nombre real de Perez Hilton, estaba en su habitación y no respondía con normalidad: “Esa tarde, Mario (así es su nombre real) estaba en su habitación con la puerta cerrada con llave, lo cual no era propio de él. Su puerta casi siempre estaba abierta”, explicó.

La escena que cambió todo

Después de insistir varias veces, Barbara consiguió entrar y descubrió que su hermano se encontraba en el baño. Lo que vio la dejó completamente conmocionada.

Cuando abrí la puerta, mi pesadilla se hizo realidad. Mario estaba parado frente a la ducha, desnudo, con cortes, cubierto de sangre, con un cúter en la mano" Barbara Lavandeira – Hermana de Perez Hilton

La experiencia fue todavía más desconcertante por la reacción que tuvo Hilton al verla: “Lo que sí puedo decir con certeza es que no reconocí a mi hermano cuando lo miré. Lo vi en sus ojos. No eran los mismos. Un instante después, me sonrió. Sentí como si estuviera mirando a otra persona”, contó.

Barbara salió del lugar y puso a salvo a los tres hijos de su hermano, Mario, de 13 años, Mia, de 11, y Mayte, de 8. Después llamó al 911 y pidió ayuda a una amiga cercana para que recogiera a los menores. Más tarde regresó a la vivienda y esperó junto a Hilton la llegada de los paramédicos.

El antecedente que preocupaba a la familia

La entrevista con Page Six también permitió conocer que semanas antes Perez Hilton había sido hospitalizado por una “depresión severa”. Según Barbara, el creador de contenido le había confesado a ella y a su madre, Teresita Lavandeira, que se sentía vacío, desesperanzado y como una carga para los demás.

Su salud física también había atravesado meses especialmente complicados. En marzo, mientras vivía en Las Vegas, estuvo hospitalizado durante casi un mes debido a una septicemia, sufrió un paro cardíaco y pasó por una cirugía abdominal. Posteriormente, los médicos detectaron un coágulo de sangre en su pierna.

“No podía dormir mientras estuvo hospitalizado (en marzo). No podía comer. No sabía si iba a sobrevivir. Después de que le dieron el alta, empezó a luchar contra la depresión, la ansiedad, el estrés y pensamientos abrumadores”, explicó Barbara.

La hermana de Perez Hilton decidió hablar para ofrecer su versión frente a los rumores y las informaciones falsas que comenzaron a circular: “Solo puedo compartir lo que presencié y viví personalmente, pero quiero que la gente escuche directamente de alguien que estuvo allí”, afirmó.

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