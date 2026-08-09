Familiares aseguran que Perez Hilton necesitará de cirugías

Este sábado, la familia de Perez Hilton ha compartido un nuevo comunicado en el que explican cuál es el estado de salud del bloguero estadounidense. Hay que recordar que fue hospitalizado de emergencia el pasado martes.

En este nuevo comunicado, los familiares de Mario Armando Lavandeira Jr. explican: “El estado de Pérez sigue siendo grave, pero estable. Sufrió una hemorragia importante y otras lesiones que requerirán cirugía en los próximos días. Su tratamiento y recuperación serán un proceso largo. Nos alegra que Pérez haya podido pasar tiempo con su madre y su hermana ayer”.

El bloguero estadounidense sufrió una crisis de salud mental el pasado martes. Varios de sus seguidores fueron testigos de la situación, pues durante un live de TikTok realizó actos de autolesión que alertaron a todos.

Como toda la situación se fue registrando en vivo a través de la red social, la policía de Miami acudió a su residencia y logró ponerlo a salvo para trasladarlo a un centro médico.

Además de actualizar a todos sobre su estado de salud, la familia de Perez Hilton también ha pedido en el comunicado privacidad. Algo que ya hicieron hace días.

En el comunicado difundido este sábado, escribieron: “No hay absolutamente ninguna razón para que los miembros de los medios de comunicación o el público permanezcan fuera del domicilio familiar. Asimismo, solicitamos a las agencias fotográficas que no compren, publiquen ni distribuyan ninguna fotografía de los niños que se haya tomado”.

Por ahora, queda esperar cómo avanzan las cirugías a las que Perez Hilton deberá enfrentarse en los próximos días. No se dieron detalles sobre cuál es la razón por la que tienen que hacerse esos procesos quirúrgicos, aunque sí se ha dicho que perdió mucha sangre y que también está bajo evaluación psicológica.

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