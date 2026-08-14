La descarga de Caramelo en “Top Chef VIP 5”: Lupillo Rivera es famoso por su hermana

El comienzo de la quinta temporada de “Top Chef VIP” llegó cargado de mucha creatividad gastronómica y mucha cooperación entre los artistas participantes, aunque las primeras rivalidades ya comenzaron también a salir a la luz. Eso quedó en evidencia con el “picante” cruce de palabras que hubo entre Lupillo Rivera y Caramelo.

Estos dos participantes se conocen desde la quinta temporada de “La Casa de los Famosos”, edición donde Caramelo obtuvo el premio mayor y desde entonces, no se han llevado muy bien.

Caramelo saca a relucir a la familia de Lupillo Rivera en una discusión

Mientras se encontraban en un pequeño meeting durante el segundo día de competición, Caramelo realizó unos comentarios refiriéndose al grupo donde se encontraba Lupillo Rivera y el cantante rápidamente reaccionó. “Estás en Top Chef, no en ´La Casa de los Famosos´. Ya, pasa la página. Ya pasaron dos años, no te estanques”, le dijo Lupillo al dominicano.

Por su parte, Caramelo le respondió con un tono poco serio, pero con palabras duras. “Yo no he dicho nada malo”, mencionó, para luego añadir: “Déjame recordarte que en ‘La Casa de los Famosos’ te gané y tuviste que salir corriendo a hacerte el enfermo“.

Entre palabras que iban y venían, Caramelo siguió con su actitud retadora: “Ahora sí soy famoso, no me gusta decirlo, pero ahora sí soy famoso“.

En la disputa por saber quién era más popular, Caramelo soltó una frase que pudo elevar el problema a circunstancias mayores. “Lupillo Rivera es famoso por su hermana, por el apellido“, refiriéndose a la icónica artista mexicana Jenni Rivera, quien falleció en el 2012.

Tras esas últimas palabras, Lupillo, quien ya se estaba yendo del lugar, se regresó y le pidió seriamente que no se metiera con sus hermanos. De hecho, el resto de los competidores tuvieron que calmarlos para que la escena no pasara a una situación mayor.

Ninel Conde se queda con la tercera inmunidad

Durante el capítulo de este jueves, la protagonista fue Ninel Conde, quien obtuvo la inmunidad tras superar a Kelly y Mauricio.

Conde preparó unos “camarones asesinos”, el nombre que ella determinó, y los jueces quedaron encantados con la explosión de sabores. Por lo tanto, decidieron que se uniera a Aylin y Ferro, como los tres participantes que no estarán en riesgo durante el reto de eliminación.

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