Aylín Mujica anuncia su regreso a “Top Chef VIP” tras la muerte de su hijo

Telemundo ha informado que decidieron adelantar el estreno de “Top Chef VIP” y, tras el anuncio, se compartió un video en el que Aylín Mujica confirma que regresará a ser parte del programa, pese al duelo que está atravesando.

Hay que recordar que el pasado 17 de julio se confirmó la muerte del hijo mayor de la actriz cubana, quien tenía 30 años y estaba en Barbados cumpliendo con un compromiso laboral como DJ. Los días siguientes han estado muy cargados para Mujica, quien tuvo que viajar para reclamar el cuerpo de su hijo.

Mujica se enteró del fallecimiento estando en Colombia, donde se graba el programa “Top Chef VIP”, por lo que todo el equipo, participantes, técnicos y demás miembros, quedaron muy afectados por lo repentino de la noticia. Contrario a lo pensado, ahora el programa saldrá al aire mucho antes de lo esperado.

En el reciente video, publicado en la cuenta de Instagram de “Top Chef VIP”, Mujica dice: “Como saben, estoy pasando por un gran duelo por la partida de mi hijo Mauro y quiero decirles que tengo que seguir siendo fuerte. Que tengo que ser fuerte. Tengo que ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia”.

También agradeció a todos los que le han mandado mensajes de apoyo desde que se anunció la noticia. En el mismo video comunicó: “He decidido regresar a las grabaciones de ‘Top Chef VIP'”.

“Top Chef VIP” como sustituto de “Operación Triunfo USA”

El adelanto del estreno de esta nueva temporada de “Top Chef VIP” coincide con la decisión que tomó Telemundo de cancelar el programa “Operación Triunfo USA”, el cual, después de un mes al aire, parece no haber tenido el éxito esperado.

Inicialmente, el concurso de música, basándose en el programa homónimo producido en España, se esperaba que estuviera al aire durante dos meses, pero su final se adelantó.

El estreno de “Top Chef VIP” estaba programado para el 1 de septiembre, pero ahora se hará el 11 de agosto. Se emitirá en el mismo horario que “Operación Triunfo USA”: los martes a las 7pm/6c.

Hay que recordar que esta temporada del programa, el cual pone a competir a celebridades para que demuestren su talento en la cocina, está conformada por: Lupillo Rivera, Mauricio Garza, Miguel Arce, Nailea Norvind, Nievelis González, Ninel Conde, Pedro Luis “La Divaza” Figueroa, Roberto Romano, Sheynnis Palacios y Stephanie Salas.

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