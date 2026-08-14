Matthew McConaughey revela cómo mencionar a Jennifer Lopez lo sacó de un aprieto en México
Matthew McConaughey tuvo que mencionar que trabajó con Jennifer Lopez en "The Wedding Planner" durante un control policial en la frontera de México
El actor Matthew McConaughey reveló en una entrevista cómo mencionar a Jennifer López y la película “The Wedding Planner”, en la que trabajaron juntos, lo sacó de una apremiante situación en la frontera entre Estados Unidos y México.
McConaughey estuvo como invitado en el podcast “Happy Sad Confused” y narró la anécdota en la que se vio obligado a mencionar a Jennifer Lopez y la comedia romántica “The Wedding Planner” de 2001.
El actor relató que durante un viaje en auto tuvo un encuentro con funcionarios policiales en un control policial y las cosas no resultaron bien.
“Una noche, al cruzar la frontera hacia el sur, me detuve”, recordó el actor. “Me pararon, y era uno de esos controles policiales. Me vieron, y yo era el gringo en la camioneta. Pensé: ‘Ay, Dios mío. Saquen la cartera. ¡Aquí vamos!’. La cosa se puso fea, y entonces dije: ‘¿Conocen a Jennifer Lopez? ¿Han visto ‘Planes de boda’? Sí, esa era yo’. Todos se emocionaron… terminamos tomándonos fotos juntos y me dejaron ir”, dijo.
Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y pudo continuar con su viaje. Todo esto gracias a su trabajo cinematográfico con Lopez.
“The Wedding Planner” fue uno de los primeros éxitos en la carrera de McConaughey en el cine. Tras su estreno, la película recaudó $94 millones de dólares en la taquilla mundial.
El actor tiene otros grandes éxitos en su carrera en el cine de comedia romántica como “How to Lose a Guy in 10 Days,” “Failure To Launch,” “Fool’s Gold” y “Ghosts of Girlfriends Past”
McConaughey se convirtió en un actor referente de las comedias románticas. Sin embargo, en 2024, reveló en el podcast “Good Trouble” que decidió abandonar Hollywood y se mudó a Texas con su familia ante la negativa de la industria de permitirle explorar otros géneros de cine.
“Cuando me dedicaba a las comedias románticas y era el ‘tipo de las comedias románticas’, ese era mi nicho y me gustaba. Me daba buenos ingresos y me iba bien. Estaba tan consolidado en ese nicho que cualquier cosa fuera de él —dramas y demás cosas que quería hacer— era como: ‘No, no, no. No, McConaughey’. Hollywood decía: ‘No, no, no. Deberías quedarte ahí’. Así que, como no podía hacer lo que quería, dejé de hacerlo y me mudé al rancho en Texas”, dijo McConaughey en aquel entonces.
Sin embargo, McConaughey recibió otras propuestas con papeles en cine y televisión que lo sacaron del nicho en el que fue encasillado. El actor participó en “Mud”, “Dallas Buyers Club”, “Interstellar” y “True Detective”, lo que cambió el rumbo de su carrera. McConaughey ganó el Óscar a mejor actor por “Dallas Buyers Club”.
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