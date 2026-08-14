Matthew McConaughey revela cómo mencionar a Jennifer Lopez lo sacó de un aprieto en México

El actor Matthew McConaughey reveló en una entrevista cómo mencionar a Jennifer López y la película “The Wedding Planner”, en la que trabajaron juntos, lo sacó de una apremiante situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

McConaughey estuvo como invitado en el podcast “Happy Sad Confused” y narró la anécdota en la que se vio obligado a mencionar a Jennifer Lopez y la comedia romántica “The Wedding Planner” de 2001.

El actor relató que durante un viaje en auto tuvo un encuentro con funcionarios policiales en un control policial y las cosas no resultaron bien.

“Una noche, al cruzar la frontera hacia el sur, me detuve”, recordó el actor. “Me pararon, y era uno de esos controles policiales. Me vieron, y yo era el gringo en la camioneta. Pensé: ‘Ay, Dios mío. Saquen la cartera. ¡Aquí vamos!’. La cosa se puso fea, y entonces dije: ‘¿Conocen a Jennifer Lopez? ¿Han visto ‘Planes de boda’? Sí, esa era yo’. Todos se emocionaron… terminamos tomándonos fotos juntos y me dejaron ir”, dijo.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y pudo continuar con su viaje. Todo esto gracias a su trabajo cinematográfico con Lopez.

“The Wedding Planner” fue uno de los primeros éxitos en la carrera de McConaughey en el cine. Tras su estreno, la película recaudó $94 millones de dólares en la taquilla mundial.

El actor tiene otros grandes éxitos en su carrera en el cine de comedia romántica como “How to Lose a Guy in 10 Days,” “Failure To Launch,” “Fool’s Gold” y “Ghosts of Girlfriends Past”

McConaughey se convirtió en un actor referente de las comedias románticas. Sin embargo, en 2024, reveló en el podcast “Good Trouble” que decidió abandonar Hollywood y se mudó a Texas con su familia ante la negativa de la industria de permitirle explorar otros géneros de cine.

“Cuando me dedicaba a las comedias románticas y era el ‘tipo de las comedias románticas’, ese era mi nicho y me gustaba. Me daba buenos ingresos y me iba bien. Estaba tan consolidado en ese nicho que cualquier cosa fuera de él —dramas y demás cosas que quería hacer— era como: ‘No, no, no. No, McConaughey’. Hollywood decía: ‘No, no, no. Deberías quedarte ahí’. Así que, como no podía hacer lo que quería, dejé de hacerlo y me mudé al rancho en Texas”, dijo McConaughey en aquel entonces.

Sin embargo, McConaughey recibió otras propuestas con papeles en cine y televisión que lo sacaron del nicho en el que fue encasillado. El actor participó en “Mud”, “Dallas Buyers Club”, “Interstellar” y “True Detective”, lo que cambió el rumbo de su carrera. McConaughey ganó el Óscar a mejor actor por “Dallas Buyers Club”.

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