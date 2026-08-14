Nicole Kidman revela que tiene planes de vivir fuera de Estados Unidos tras su divorcio

En septiembre del año pasado, Nicole Kidman le solicitó el divorcio a Keith Urban y varios meses después aún sigue siendo un tema de conversación los planes que tiene la actriz para los próximos años.

Kidman dio recientemente una entrevista a la versión británica de la revista “Vogue” y durante la conversación habló sobre una residencia en Londres, Inglaterra, que le ha pertenecido durante los últimos 20 años. Esta declaración la hace al mismo tiempo que se ha estado hablando sobre la repartición de bienes tras la separación de la actriz y del músico.

La propiedad estaría ubicada cerca de Notting Hill. Esto ha sido noticia porque no se conocía que de esta propiedad, contrario a lo que sí se sabe de sus propiedades en Beverly Hills, Nueva York, Nashville, Tennessee y Australia.

Esta propiedad le sirvió para viajar a Europa y tener tiempo en paz durante temporadas. En la entrevista con “Vogue”, dijo: “Soy buena entrando y saliendo de cualquier sitio sin que me dé cuenta”. Además de la privacidad, Kidman ama la ciudad por su cultura teatral, de la cual disfruta junto con sus dos hijas adolescentes.

Aunque hace viajes a Londres y otras ciudades, Kidman sigue teniendo su residencia principal en Nashville, aunque una fuente cercana a ella asegura que tiene planes de dejar Estados Unidos luego de que sus hijas entren a la universidad. La casa en la que vive actualmente es la misma que compartió durante años con Urban.

Poco después de que se confirmó la separación, también se informó que Kidman se quedaría con la propiedad. En ese momento se dijo que “por ahora, el hogar será una fuente de estabilidad para ellos mientras sobrellevan esta separación”

Actualmente, Kidman está haciendo una gira de medios junto con Sandra Bullock, quienes estrenarán “Practical Magic 2” el próximo 11 de septiembre. Esta secuela llegará a los cines justo 28 años después de que protagonizaran su primera parte.

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