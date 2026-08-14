¿Sabes qué es la pagofagia? Una adicción que alguna vez tuviste

Quizás nunca escuchaste el término pagofagia, pero si te preguntara si has sentido obsesión por comer hielo, es probable que lo afirmes. Y eso es precisamente la pagofagia: la adicción por comer hielo, en cualquier momento del día y en gran cantidad.

Cuando esta conducta se vuelve frecuente, intensa y difícil de controlar, podría tratarse del trastorno, una condición que suele pasar desapercibida, pero que puede estar relacionada con problemas de salud importantes.

Según define el portal médico Mayo Clinic, la pagofagia consiste en el deseo persistente y compulsivo de comer o masticar hielo de manera habitual. Aunque para algunos puede parecer una simple costumbre, los especialistas la consideran “una forma de pica”, un trastorno caracterizado por el consumo de sustancias que no tienen valor nutricional.

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¿Por qué algunas personas sienten la necesidad de comer hielo?

Diversas investigaciones han encontrado que una de las causas más frecuentes de la pagofagia es la deficiencia de hierro, especialmente cuando está asociada con la anemia ferropénica.

En este sentido, expertos señalan que el deseo constante de masticar hielo puede ser una señal de alerta que el cuerpo utiliza para indicar que algo no está funcionando correctamente.

Aunque los expertos todavía estudian la relación exacta entre ambos fenómenos, se ha observado que muchas personas dejan de sentir esa necesidad una vez que reciben tratamiento para corregir la falta de hierro.

Además de las causas físicas, la pagofagia también puede estar vinculada con factores emocionales y psicológicos. El estrés, la ansiedad y algunos trastornos obsesivo-compulsivos pueden favorecer la aparición de este comportamiento.

Asimismo, es relativamente frecuente durante el embarazo, una etapa en la que aumentan las necesidades de hierro y existe mayor riesgo de anemia.

Las consecuencias de masticar hielo con frecuencia

A primera vista, comer hielo puede parecer una práctica inofensiva porque se trata de agua congelada. Sin embargo, hacerlo de forma habitual puede provocar diversos problemas.

Uno de los más comunes es el desgaste del esmalte dental. La presión constante ejercida sobre los dientes puede generar pequeñas fracturas, aumentar la sensibilidad dental e incluso favorecer la aparición de grietas o roturas más importantes.

También pueden producirse lesiones en las encías y molestias en la articulación temporomandibular, la estructura que permite abrir y cerrar la mandíbula.

Por otra parte, cuando la pagofagia está relacionada con una deficiencia de hierro, suelen aparecer otros síntomas como cansancio persistente, debilidad, mareos, dificultad para concentrarse, uñas frágiles o caída del cabello.

¿Cómo eliminar la pagofagia?

El primer paso es identificar la causa. Si la necesidad de comer hielo es constante, los especialistas recomiendan consultar con un médico para realizar análisis de sangre que permitan detectar una posible anemia o deficiencia de hierro.

Cuando el problema está relacionado con bajos niveles de hierro, el tratamiento suele incluir cambios en la alimentación, suplementos indicados por un profesional y el seguimiento de la causa que originó la deficiencia.

Si el origen es emocional o psicológico, puede ser útil trabajar en el control del estrés y la ansiedad mediante terapia psicológica o técnicas de manejo emocional.

La clave está en no ignorar el síntoma. Lo que parece una costumbre inofensiva puede convertirse en una señal de que el organismo necesita atención.

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