Spray nasal o gotas nasales: 4 trucos para eliminar la adicción para siempre

La sensación de alivio, casi inmediata, que ofrece un spray nasal para respirar, es la razón por la que podrías crear una adicción con facilidad. Sin embargo, el uso frecuente de este producto puede desencadenar una rinitis medicamentosa, que es la dependencia a través de un efecto rebote.

Una vez que la adicción está instalada, renunciar al spray o gotas nasales es un trabajo complicado. Pero existen estrategias que ayudan a romper ese círculo vicioso, a menos que haya un problema estructural o anatómico dentro de tu nariz que obstruye la respiración natural.

En este último caso, el portal Very Well Health recomienda acudir con un otorrinolaringólogo (ORL), médico especializado que puede determinar si sufres adenoides, una hipertrofia de cornetes o simplemente tienes una desviación en el tabique nasal.

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4 trucos para eliminar la adicción al spray nasal

1. Reducir su uso de a poco

Suspender el producto de manera inmediata puede empeorar la situación: podrías experimentar una congestión severa y mayor dependencia al producto.

La adicción al spray nasal, si se permite el ejemplo, es tan similar como la del cigarrillo (nicotina), porque hay un elemento (nafazolina) que crea la dependencia.

En este sentido, la mejor manera correcta es disminuir poco a poco la frecuencia de aplicación. Esta estrategia permite que la mucosa nasal se adapte progresivamente.

2. Lavados nasales

¡Maravilloso! Los lavados nasales con solución salina ayudan a hidratar la mucosa, eliminar secreciones y aliviar la congestión sin generar dependencia. También pueden facilitar el proceso de abandono del spray descongestionante.

3. Corticosteroides nasales

La revista médica PromoFarma explica que el uso de los corticoides nasales como mometasona, la fluticasona y la triamcinolona, son una alternativa para aliviar la inflamación mientras desaparece el efecto rebote de las gotas nasales.

A diferencia de los descongestionantes, no suelen causar dependencia cuando se usan correctamente. Asimismo, es crucial que este tipo de medicamentos se usen estrictamente bajo supervisión médica.

4. Toma MUCHA agua

Beber suficiente agua, utilizar un humidificador e inhalar vapor pueden favorecer la hidratación de las vías respiratorias y reducir la sensación de obstrucción nasal durante el proceso de abandonar el medicamento.

Si luego de intentar con estos trucos la congestión continúa o te resulta “imposible” dejar el spray nasal, lo más recomendable es acudir a un médico. Un profesional podrá identificar la causa del problema y elaborar un tratamiento adaptado a cada paciente.

En algunos casos, la solución no es un otorrino, sino un psicológo, para manejar la dependencia.

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