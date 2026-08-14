Scarlet Gruber protagonizará la nueva telenovela de TelevisaUnivision

Esta semana, se ha anunciado una nueva producción de TelevisaUnivision de Carlos Bardasano. En publicaciones recientes de redes sociales, se anunció el elenco que protagonizará la telenovela, la cual se llamará “Todavía te amo”.

El personaje principal será interpretado por la actriz venezolana Scarlet Gruber, la misma que interpretó a la villana que interpretó en “Doménica Montero”, que se estrenó en el 2025. Aunque su personaje más reciente para telenovela fue una villana, esta no es la primera vez que protagoniza, pues en el 2024 también estuvo al frente de “El precio de amarte”, también para TelevisaUnivision.

El galán de la telenovela será el actor mexicano Brandon Peniche, quien también fue parte del elenco de “Doménica Montero”.

Por otro lado, se ha revelado que esta nueva producción tendrá una segunda pareja protagónica conformada por Susana González y Gabriel Soto. Estos dos ya han sido pareja protagónica antes, específicamente en 2022 para “Mi camino es amarte”.

Por ahora, no se han revelado muchos detalles sobre de qué tratará esta nueva telenovela y tampoco se ha informado sobre cuál será su horario y fecha de estreno.

¿Quién es el productor de la nueva telenovela?

Hay que recordar que el venezolano Carlos Bardasano es uno de los productores más importantes de las telenovelas; además de ser productor ejecutivo en TelevisaUnivision, también ha estado detrás de varias telenovelas exitosas en los últimos años como “Amar a muerte” (2018–2019), “Si nos dejan” (2021), “Rubí” (2020), “Los ricos también lloran” (2022), “El Dragón: El regreso de un guerrero (2019–2020)”, “La piloto” (2017–2018), entre otras.

Durante toda su carrera en la industria del entretenimiento, Bardasano también ha alcanzado otros hitos. Al ser un ejecutivo, también ha sido clave en varias transiciones y actualizaciones que han tenido que hacer las telenovelas para seguir siendo populares pese al nacimiento del streaming.

Por ejemplo, se dice que fue una figura importante entre la televisión abierta tradicional (TelevisaUnivision) y las plataformas digitales, conversaciones que dieron paso a la creación de ViX.

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