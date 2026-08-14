Sean “Diddy” Combs habría regresado a la población general en prisión

Sean “Diddy” Combs habría vuelto a convivir con el resto de los reclusos de la FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, después de pasar varias semanas apartado en una unidad de alojamiento especial. El cambio se habría producido tras un incidente ocurrido en julio, cuando el músico presuntamente tuvo una pelea con otro preso.

La información fue publicada el miércoles 12 de agosto y, de acuerdo con TMZ, el rapero de 56 años ya habría sido reincorporado a la población general del centro penitenciario. La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, sin embargo, no confirmó de manera específica el traslado.

En una declaración enviada a Us Weekly, la agencia explicó que no proporciona detalles sobre las condiciones de reclusión de las personas bajo su custodia debido a razones de privacidad, seguridad y protección. Tampoco confirma si algún interno está relacionado con acusaciones, investigaciones o sanciones.

¿Qué ocurrió con el artista dentro de la cárcel?

El episodio que habría provocado la separación de Combs ocurrió en julio. NBC News y TMZ informaron que el productor musical fue trasladado a una unidad de aislamiento después de un enfrentamiento con otro interno.

Según las versiones publicadas por ambos medios, los empleados del centro penitenciario tuvieron que intervenir para separar a los dos hombres. TMZ añadió que la disputa habría comenzado después de que el otro preso hiciera comentarios ofensivos dirigidos al artista.

La situación habría llevado a las autoridades penitenciarias a mantener temporalmente a Combs apartado de la población general, aunque no se han divulgado detalles oficiales sobre posibles consecuencias disciplinarias.

La condena terminaría en 2028

El empresario y músico cumple una pena federal de 50 meses luego de ser declarado culpable en octubre de 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. Tras el proceso judicial, ingresó al sistema penitenciario federal.

Su fecha de liberación también ha experimentado modificaciones. Según información publicada por Us Weekly, actualmente está prevista para el 20 de febrero de 2028, después de que inicialmente se contemplara el 4 de junio de ese mismo año.

Por ahora, el posible regreso de Combs a la población general se conoce a través de reportes de prensa, ya que las autoridades federales no han confirmado públicamente las condiciones específicas bajo las que permanece recluido.

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