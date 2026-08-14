Selena Gomez y su “startup” de salud mental enfrentan una demanda por fraude

Una inversión de $1,2 millones de dólares terminó en los tribunales y puso nuevamente a Wondermind bajo la lupa. Cinco inversionistas acusan de fraude a Selena Gomez, su madre Mandy Teefey y la exejecutiva Danielle Pierson por supuestamente haberlos convencido de aportar dinero a la compañía con información que, según ellos, no correspondía con la realidad del negocio.

La demanda fue presentada el jueves 13 de agosto y obtenida por Billboard. Los denunciantes aseguran que conocieron la supuesta dimensión del problema sólo después de que The Cut publicara en septiembre de 2025 una investigación sobre la empresa.

“La información descubierta en este artículo demostró no solo que la compañía estaba (y sigue estando) en una situación de calamidad financiera, sino también que las declaraciones de los demandados sobre las operaciones, el personal y las perspectivas financieras de la compañía eran una ficción”, señala la demanda. “No había ninguna empresa legítima en marcha, mucho menos una lucrativa”, añadieron.

Las promesas que habrían recibido los inversionistas

Wondermind fue creada en 2021 por Gomez, Teefey y Pierson con la intención de desarrollar contenidos relacionados con el bienestar psicológico, entre ellos una revista digital, una aplicación y un podcast. Tras reunir 12 millones de dólares de familiares y amigos, la compañía buscó otros 5 millones entre inversionistas externos en 2022.

Brent Saunders, Marc Roberts, EJ Solimine, Andrew Resnick y Mark Peikin aseguran que aportaron $1,2 millones de dólares después de recibir información que consideraron determinante. Entre las promesas estaba una participación activa de Gomez como directora de marketing, respaldada por sus 400 millones de seguidores en Instagram.

Pierson también habría hablado de una “posible valoración futura” superior a $4,000 millones de dólares y aseguró supuestamente que The Newsette, su anterior empresa de medios, había generado $40 millones de dólares anuales. Además, habría mencionado alianzas con JPMorgan y Fidelity, acuerdos publicitarios y conversaciones para llevar a figuras como Drake, Megan Thee Stallion, Elton John y Camila Cabello a las portadas. Los inversionistas sostienen que esas afirmaciones eran falsas.

El reportaje que cambió el panorama

The Cut entrevistó a 14 empleados actuales y antiguos de Wondermind y señaló que Gomez se había distanciado del proyecto poco después de su lanzamiento. La publicación también describió dificultades financieras y cuestionó la gestión de Teefey. Pierson, por su parte, dejó la compañía en 2023 tras un conflicto de poder con Teefey, según el medio.

“Los testimonios reunidos en el artículo de The Cut demuestran que, desde el principio, Wondermind no tenía ningún plan para su futuro, mucho menos un plan para alcanzar una valoración de miles de millones de dólares”, sostiene la demanda.

Los cinco inversionistas pidieron posteriormente la devolución de su dinero. Según el documento judicial, Teefey habría prometido enviar los fondos, pero no lo hizo.

Ahora buscan recuperar su inversión y obtener una compensación adicional por los presuntos daños. Los representantes de Wondermind y Gomez no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Cuando The Cut publicó su investigación, Teefey rechazó las acusaciones: “Creé Wondermind porque quería ayudar a las personas con enfermedades mentales”. También afirmó: “Es desafortunado que algunos empleados resentidos, con algo personal en mi contra, puedan difundir mentiras sobre mí y distorsionar la verdad. Es aún más decepcionante que los medios estén dispuestos a amplificar sus mentiras”.

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