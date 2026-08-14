¿Universidad o aprender un oficio? Así cambia tu salario antes de cumplir 30 años

Un electricista puede alcanzar un salario mediano de $62,350 al año sin contar con una licenciatura, mientras los trabajadores con título universitario registran ingresos semanales medianos de $1,543. Los datos de empleo en Estados Unidos muestran que aprender un oficio permite incorporarse antes al mercado laboral y reducir el tiempo de formación, mientras una licenciatura abre las puertas a mayores ingresos y estabilidad a largo plazo.

Una simple decisión puede influir en tu entrada al mundo laboral o bien ampliar las posibilidades de ingresos en el futuro, aunque tengas que pagar una matrícula universitaria y cursar una carrera de cuatro años con bajo costo y alta demanda.

Antes de solicitar préstamos o elegir una escuela vocacional, conviene que definas una prioridad, comparar costo total, duración del programa, licencias necesarias, salario local y oportunidades reales de empleo.

Oficios: ingreso más rápido y menos deuda

El principal beneficio de aprender un oficio es el tiempo. Muchos certificados, programas técnicos o aprendizajes remunerados duran meses o pocos años, mientras una licenciatura suele requerir cuatro años.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) reportó que los electricistas tuvieron un salario mediano anual de $62,350 en mayo de 2024 (el dato más reciente), equivalente a $29.98 por hora, mientras que el 10% mejor pagado superó los $106,030 al año.

Para ejercer normalmente se necesita diploma de secundaria, aprendizaje supervisado y licencia estatal, no una licenciatura.

El BLS proyecta que el empleo de electricistas crecerá 9% entre 2024 y 2034, por encima del promedio nacional, y calcula cerca de 81,000 vacantes anuales durante la década.

Los plomeros, instaladores de tuberías y de vapor registraron una mediana de $63,150 en mayo de 2024. La cifra cambia por estado, experiencia, sindicato, especialización, horas extra y tipo de empleador.

Para un joven que necesita generar ingresos pronto, esta ruta técnica puede darle una opción: trabajar, acumular experiencia y evitar parte del costo universitario mientras otros estudiantes todavía cursan materias.

Universidad: mayor ventaja salarial a largo plazo

La universidad mantiene una diferencia clara en un panorama mucho más amplio. En 2025, los trabajadores de 25 años o más con licenciatura tuvieron ingresos semanales medianos de $1,754, frente a $953 para quienes contaban con diploma de secundaria.

La diferencia equivale a aproximadamente $41,652 al año al trabajar durante 52 semanas. No significa que toda persona con licenciatura gane más que cualquier técnico, pero sí el promedio nacional favorece a quienes completan una carrera de cuatro años.

Además, durante el cuarto trimestre de 2024, el desempleo fue de 2.5% entre adultos de 25 años o más con licenciatura o estudios superiores, frente a 4.3% entre quienes contaban únicamente con diploma de secundaria, de acuerdo con el BLS.

El Centro Nacional de Estadísticas Educativas halló una distancia parecida entre empleados de 25 a 34 años que trabajan tiempo completo todo el año. En 2022, las personas con licenciatura tuvieron ingresos anuales medianos de $66,600, frente a $49,500 para quienes tenían grado asociado y $41,800 para graduados de secundaria.

¿Quién gana primero y quién conserva la ventaja?

Un oficio puede superar a una licenciatura de bajo retorno si incluye aprendizaje pagado, trabajo constante, especialización o la opción de emprender. No toda universidad produce los mismos resultados, especialmente cuando la deuda es alta y el campo de estudio ofrece salarios bajos o hay un mercado laboral limitado para contratarse.

Tampoco todos los oficios pagan más de $60,000. Algunos exigen actividad física intensa, horarios variables, traslado frecuente, herramientas propias o riesgos laborales. El salario también puede disminuir si la demanda local baja.

Por ello, la respuesta depende del costo de formación y del campo elegido.

El College Scorecard del Departamento de Educación permite revisar datos por institución y área de estudio, incluidos ingresos medianos de exalumnos seis, ocho y 10 años después de iniciar sus programas. Se trata de una herramienta útil con datos de la vida real que funcionan mejor que elegir solo por prestigio o publicidad.

Qué revisar antes de elegir entre carrera u oficio

Antes de decidir una profesión, las familias pueden comparar los siguientes puntos:

Costo total: matrícula, herramientas, exámenes, licencias, transporte, vivienda e intereses

matrícula, herramientas, exámenes, licencias, transporte, vivienda e intereses Tiempo para generar ingreso: meses o años de estudio y posibilidad de recibir pago durante la formación

meses o años de estudio y posibilidad de recibir pago durante la formación Salario local: consultar cuánto pagan empleadores cercanos, no solo la mediana nacional

consultar cuánto pagan empleadores cercanos, no solo la mediana nacional Licencias y requisitos: confirmar horas de aprendizaje, certificaciones y examen estatal

confirmar horas de aprendizaje, certificaciones y examen estatal Demanda y ascenso: revisar vacantes, proyecciones de empleo y opciones de especialización

revisar vacantes, proyecciones de empleo y opciones de especialización Deuda esperada: calcular el pago mensual de préstamos frente al sueldo probable al terminar

La BLS resume la tendencia con una frase: “Education pays” (la educación paga). Sin embargo, más estudios no convierten automáticamente a cualquier programa universitario en una decisión rentable; la institución, el campo y la deuda cambian el resultado.

Una ruta híbrida y sus beneficios

Para algunas familias, la mejor decisión no es elegir entre un extremo y otro. Un joven puede completar un certificado o grado asociado, comenzar a trabajar y después avanzar hacia una licenciatura con una base salarial y menos deuda.

Otra alternativa es iniciar en un community college (colegio comunitario) y transferirse a una universidad de cuatro años. Esto puede reducir el costo de créditos generales, siempre que la universidad permita que los créditos cursados inicialmente sean aceptados por la institución de destino.

El Centro de Educación y Fuerza Laboral de Georgetown University usa datos del College Scorecard para comparar el retorno de inversión de más de 4,600 universidades en periodos de 10, 15, 20, 30 y 40 años.

Preguntas frecuentes (FAQ): Ventajas y diferencias entre oficios técnicos y estudios universitarios

¿Un oficio puede pagar más que una universidad?

Sí. Algunas ocupaciones técnicas pueden superar los ingresos de ciertas carreras universitarias. El resultado depende de especialidad, ubicación, experiencia, deuda y horas trabajadas.

¿Cuánto gana un electricista en Estados Unidos?

El salario mediano anual de los electricistas fue de $62,350 en mayo de 2024, según el BLS. Los ingresos cambian por región, licencia y experiencia.

¿La licenciatura reduce el desempleo?

Sí, en los promedios nacionales. El desempleo fue de 2.5% para adultos con licenciatura y de 4.2% para quienes tenían diploma de secundaria en 2025.

¿Cómo comparo una escuela técnica con una universidad?

Evaluando costo, duración, salario local, requisitos de licencia, tasa de finalización, opciones de colocación laboral y deuda. El College Scorecard permite revisar resultados de programas e instituciones.

Conclusión

Un oficio con aprendizaje remunerado puede generar ingresos antes de los 30 y evitar una parte importante de la deuda estudiantil. Una licenciatura asequible, en cambio, suele ofrecer una ventaja estadística de ingresos y estabilidad durante más años.

La elección más rentable depende de calcular el costo real de aprender, la demanda de la ocupación y cuánto dinero quedará en el bolsillo después de pagar la formación.

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