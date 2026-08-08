El auge de la IA ya está creando empleos lejos de Silicon Valley y pagan hasta $10 dólares extra por hora

Mientras la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó la pérdida de 23,000 empleos en julio de 2026, la construcción sumó 22,000 plazas, impulsada por la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial.

Esta industria, además de crear nuevos empleos pese a una economía ralentizada, ofrece sueldos más altos, de hasta $10 dólares más por hora a ciudades emergentes, fuera de la zona de Silicon Valley, como Reno, Columbus y Jackson.

De acuerdo con el reporte del BLS, la construcción fue una de solo dos industrias que generaron empleos durante julio y están poniendo dinero real en los bolsillos de trabajadores en zonas del país que nunca imaginaron ser parte del boom tecnológico, particularmente electricistas, técnicos y obreros calificados.

Los principales hallazgos del reporte de empleo de julio

Anirban Basu, economista en jefe de Associated Builders and Contractors (ABC), sostuvo que “el empleo en construcción no residencial continuó expandiéndose a un ritmo saludable en julio, mientras el auge de inversión en centros de datos alimenta la demanda continua de contratistas especializados”.

De los 22,000 puestos añadidos en construcción, 15,400 correspondieron a contratistas especializados no residenciales, la categoría directamente vinculada a proyectos de centros de datos e infraestructura tecnológica, según cifras de Engineering News-Record (ENR).

También el gasto privado en construcción de centros de datos creció un 28% en el último año, con cerca de $50,700 millones de dólares destinados solo en abril de 2026, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos.

¿Por qué esta tendencia es importante para el trabajador hispano?

Para la comunidad hispana, esta tendencia es de gran relevancia porque son empleos que tienen una proporción significativa tanto en construcción como en oficios especializados en Estados Unidos. La diferencia es que ahora son empleos que tienen mayor demanda, salarios más altos y más horas de trabajo disponibles.

Según el análisis de Indeed Hiring Lab, los trabajadores de instalación y mantenimiento en centros de datos ganan en promedio $10 dólares más por hora, es decir, un 42% de sobresueldo, comparado con puestos similares fuera de este sector.

Esa diferencia puede representar cientos de dólares adicionales al mes para una familia, una gran ayuda para cubrir la renta con margen, ahorrar y concretar algunos proyectos en casa que se habrían retrasado por las condiciones económicas complicadas que imperan en el país.

Los nuevos polos de empleo que está desarrollando el auge de la IA

Lo que antes eran industrias exclusivas de ciudades de la Costa Oeste como San Francisco, San José, Seattle o Austin, ahora se extiende a ciudades emergentes por todo el país.

De acuerdo con Indeed Hiring Lab, las publicaciones de empleo relacionadas con centros de datos han crecido más del doble en los últimos dos años, pasando de 2 por cada 1,000 vacantes en 2023 a 6 por cada 1,000 en la actualidad.

Ciudades como Hermiston (Oregon), zonas rurales cerca de Columbus (Ohio), Jackson (Mississippi) y Reno (Nevada) concentran una proporción de empleos tecnológicos que hace apenas un año era casi inexistente.

En estas ciudades, la participación de las 10 mayores firmas tecnológicas en las contrataciones locales saltó de menos del 2% a mediados de 2025 a más del 10% en 2026

a mediados de 2025 a en 2026 El área de Washington D.C. concentra el 8% de todas las vacantes publicadas en lo que va del año corresponden a roles de centros de datos

de todas las vacantes publicadas en lo que va del año corresponden a roles de centros de datos En Orange Park, Florida, casi el 20% de las publicaciones de empleo en Indeed está vinculada a inteligencia artificial

El riesgo oculto detrás de este auge salarial

Sin embargo, esta bonanza no será permanente. La mayoría de estos puestos de construcción tienden a ser temporales, ligados a la fase de edificación del centro de datos, y desaparecen una vez que la instalación entre en operación.

Ken Simonson, economista en jefe de Associated General Contractors of America (AGC), advirtió que “cualquier interrupción en el financiamiento de autopistas o en los permisos para centros de datos generaría despidos en varias partes de la industria”.

De hecho, el gasto total en construcción a nivel nacional está en declive, según el Wall Street Journal, y el impulso de los centros de datos es, prácticamente, lo único que sostiene al sector hoy.

¿Cómo puedes aprovechar esta ventana ahora?

Para quienes buscan capitalizar esta oportunidad antes de que se cierre o se mude a otra región, hay pasos concretos que marcan la diferencia:

Capacitarse en oficios eléctricos y de instalación técnica, las categorías con mayor demanda dentro del boom de centros de datos

Buscar programas de entrenamiento respaldados por gigantes tecnológicos como Meta y Google, que han invertido directamente en formación de mano de obra especializada

Considerar reubicación temporal hacia ciudades emergentes como Reno, Columbus o Jackson, donde la competencia por trabajadores calificados es menor

Negociar salario con base en la prima del 42% que reportan los puestos ligados a centros de datos frente a empleos similares

Jeffrey D. Shoaf, director ejecutivo de AGC of America, indicó que “la construcción es uno de los pocos puntos brillantes en el reporte de empleo de este mes” y añadió que sería “una lástima que la política socave esta demanda justo cuando tanta gente nueva está entrando a carreras bien pagadas en construcción”.

Otros sectores beneficiados además de la programación

Más allá de la construcción, los sectores que tienen empleo disponible son salud, defensa y manufactura, según Sneha Puri, economista de Hiring Lab, quien señaló que “esto no es solo una historia para programadores. Marketing, recursos humanos, finanzas y gerencia están viendo la misma divergencia entre roles que mencionan IA y el resto”.

Para muchas familias fuera de los polos tecnológicos tradicionales, esto podría sentirse especialmente como una segunda oportunidad laboral que no implica mudarse a California.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre empleos disponibles por la industria de la IA

¿Cuáles son las ciudades con más empleos nuevos ligados a la IA?

Hermiston (Oregon), zonas de Columbus (Ohio), Jackson (Mississippi), Reno (Nevada) y el área de Washington D.C. concentran el mayor crecimiento en vacantes relacionadas con centros de datos.

¿Cuánto más se paga en un empleo de centro de datos?

Los trabajadores de instalación y mantenimiento reciben en promedio 10 dólares más por hora, un 42% de sobresueldo frente a puestos similares sin vínculo con centros de datos.

¿Estos empleos son permanentes?

La mayoría de los puestos de construcción son temporales y duran mientras se edifica el centro de datos; los roles permanentes, como técnicos y personal de seguridad, son menos numerosos.

¿Necesito experiencia en tecnología para acceder a estos trabajos?

No necesariamente. Una porción importante de las vacantes es para electricistas, instaladores y personal de mantenimiento sin formación tecnológica tradicional.

¿Qué pasaría si se recorta el financiamiento a estos proyectos?

Economistas de la industria advierten que interrupciones en permisos o financiamiento federal para infraestructura y centros de datos podrían provocar despidos rápidos en la construcción.

¿Afecta esto a trabajadores hispanos en Estados Unidos?

Sí, dado que la comunidad hispana tiene una presencia significativa en oficios de construcción y mantenimiento, sectores donde se concentra buena parte de esta nueva demanda laboral.

Conclusión

El auge de los centros de datos ha probado su importancia como pilar de la economía, al menos por ahora, cuando el resto de la economía se enfría. Pero esa dependencia también es su punto débil: si el financiamiento federal para infraestructura se retrasa o las grandes tecnológicas frenan sus inversiones, ciudades como Reno, Jackson o Columbus podrían perder tan rápido su auge laboral.

Para el trabajador que hoy accede a un sobresueldo del 42%, la recomendación de los propios economistas del sector es clara: capitalizar la ventana salarial mientras dure, sin dejar de vigilar las señales de un mercado que, fuera de la IA, ya muestra signos de fragilidad.

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