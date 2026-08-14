Ventas minoristas cayeron 0.6%: ¿por qué los estadounidenses están comprando menos?

Las ventas minoristas de EE.UU. cayeron 0.6% en julio frente al mes anterior, su mayor descenso desde mayo de 2025, según datos del Departamento de Comercio divulgados este viernes 14 de agosto. Los analistas esperaban un aumento de 0.1%, luego que en junio se reportó una ganancia de 0.2%.

Excluyendo autos y gasolineras, las ventas bajaron 0.2%, mientras que el llamado grupo de control, utilizado para medir mejor la demanda de los consumidores, cayó 0.44%, cuando se esperaba un alza de 0.4%. Los resultados indican un consumidor más cauteloso después del impulso de las promociones de verano y los reembolsos de impuestos.

“Los consumidores estadounidenses muestran señales de fatiga”, sostuvo Heather Long, economista en jefe de Navy Federal Credit Union. Long explicó que las ofertas de Amazon Prime Days, Walmart+ y Target Circle ya habían impulsado las compras en junio, “pero incluso con menor gasto en gasolina en julio, los consumidores no mostraron interés en gastar en otras áreas”.

El peso extra en cada tanque lleno

El precio de la gasolina subió a $4.08 por galón este viernes, frente a los $3.85 de hace un mes, según AAA. Este incremento representa varios dólares adicionales al mes que impactan otros rubros esenciales del presupuesto familiar: comida, renta o ahorro.

Las compras en línea se desplomaron 2.2%, la mayor caída entre categorías, seguidas de una baja de 2% en concesionarias de autos.

¿Qué significa esta disminución del gasto para tu bolsillo?

El consumo es uno de los pilares de la economía estadounidense, representa cerca de dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Como consecuencia, cuando los hogares frenan sus compras, el efecto impacta directamente en empleos y salarios. En julio, los empleadores recortaron 23,000 puestos y la participación laboral cayó a su nivel más bajo desde 1976, excluyendo los años de la pandemia.

El desempleo se mantiene en 4.1%, pero la combinación de menos empleos y precios más altos golpea primero a las familias de menores ingresos, en especial a los hogares que dependen de ingresos por hora.

Los aspectos positivos del reporte

El gasto en restaurantes y bares subió 0.5% en julio, la única categoría de servicios que creció, aunque ese repunte no compensa la debilidad generalizada en bienes de consumo. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se desplomó a 51 puntos en agosto, muy por debajo de los 55.2 de julio, con caídas muy marcadas entre consumidores mayores y de menores ingresos, más expuestos al alza de precios.

¿Qué puede hacer el consumidor ante este panorama?

Para hacer frente al alza en la gasolina y el menor gasto disponible, los especialistas recomiendan revisar el presupuesto mensual y priorizar necesidades básicas antes de pensar en compras discrecionales. También sugieren aprovechar promociones de regreso a clases.

Vigilar el precio del combustible y considerar transporte alternativo puede amortiguar el alza reciente, de 23 centavos por galón en un mes.

Para quienes dependen de ingresos variables, la recomendación es construir un colchón de ahorro ante la posibilidad de menos horas laborales próximamente.

Lo que viene: la Fed observa de cerca el desempeño económico

Ellen Zentner, estratega en jefe de Morgan Stanley Wealth Management, indicó que “los mercados podrían recibir bien estos datos porque refuerzan el argumento para evitar alzas de tasas de interés“.

Sin embargo, la Reserva Federal enfrenta una encrucijada: contener la inflación sin descuidar un mercado laboral que empieza a mostrar grietas.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre ventas minoristas de julio de 2026 en EE.UU.

¿Cuánto cayeron las ventas minoristas en julio de 2026?

Cayeron 0.6% respecto a junio, la baja más pronunciada desde mayo de 2025, según el Departamento de Comercio.

¿Por qué bajaron las compras de los estadounidenses?

Por el fin del impulso de los reembolsos de impuestos y el aumento reciente en los precios de la gasolina.

¿Qué categorías se vieron más afectadas?

Las compras en línea cayeron 2.2%, la mayor baja, seguidas de concesionarias de autos con 2%.

¿Subió alguna categoría a pesar de la caída general?

Sí, el gasto en restaurantes y bares aumentó 0.5%, la única categoría de servicios con crecimiento.

¿Esta caída afectará las tasas de interés de la Fed?

Analistas como Ellen Zentner sugieren que estos datos podrían reforzar los argumentos para evitar un alza de tasas en el corto plazo.

¿Cómo afecta esto al mercado laboral?

En julio se recortaron 23,000 empleos y la participación laboral cayó a su nivel más bajo desde 1976, aunque el desempleo se mantiene en 4.1%.

Conclusión

Si el consumo sigue debilitándose, particularmente entre hogares de menores ingresos, las empresas podrían recortar personal u horas antes de que la desaceleración se refleje en las cifras oficiales de empleo.

La combinación de un consumidor fatigado y una Fed cautelosa marca un otoño donde cada decisión de gasto familiar podría pesar más de lo habitual, ante presupuestos más comprometidos.

Sigue leyendo:

– Gasolina, comida y útiles escolares subirán de precio este verano: cuánto más podrías pagar

– Economía de EE.UU. se frena a 1.5%, pero los estadounidenses gastan $200,000 millones más al mes

– ¿Pagarías $15 por un helado? El ejemplo que resume el alto costo de vida en EE.UU.