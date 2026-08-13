Zapatos infantiles suben 7% y presionan el gasto de regreso a clases

Los zapatos infantiles para el regreso a clases cuestan 7% más que hace un año, mientras las familias compran 9% menos pares, según un análisis de la firma de análisis Circana, citado por The Associated Press. El aumento muestra la tendencia de los padres en Estados Unidos a comparar precios, buscar descuentos y elegir modelos más económicos para mantener el presupuesto familiar.

Esta tendencia coincide con la presión de otros gastos esenciales sobre el presupuesto familiar. El índice oficial de precios al consumidor, por su parte, registró una baja mensual de 1.9% en el calzado infantil entre junio y julio, aunque los precios de esta categoría todavía estaban 2.1% por encima de los niveles de julio de 2025, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Para reducir el impacto, los padres están alargando la vida útil de pares que todavía sirven, comparan el precio final entre tiendas y buscan calzado que sirva para la escuela como para actividades fuera del aula.

Familias compran menos pares y la industria ya lo resiente

Circana reportó que las ventas de calzado infantil cayeron 3% entre enero y junio de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Los pares vendidos descendieron 9%, mientras el precio promedio de venta aumentó 7% entre enero y junio de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

El dato muestra un evidente cambio en el comportamiento de compra. Las familias no han dejado de necesitar zapatos para sus hijos, pero están reduciendo la cantidad de pares que adquieren y priorizan modelos que puedan usarse para varias actividades.

Beth Goldstein, asesora de la industria de calzado y accesorios de Circana, indicó que la caída es significativa porque los niños crecen y desgastan el calzado con rapidez. Sin embargo, “los datos muestran que los padres están comprando menos pares”, señaló.

El problema es que aplazar una compra no siempre es posible.

Priya Parthasarathy, socia de U.S. Foot & Ankle Specialists y portavoz de la American Podiatric Medical Association, explicó que los menores de 7 a 10 años suelen requerir nuevos zapatos cada seis a nueve meses. En adolescentes, el reemplazo suele alargarse a un año, aproximadamente.

El gasto escolar se suma a aumentos en comida y renta

El aumento en los precios del calzado ocurre en un entorno de inflación todavía sensible para los hogares. El Índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo situó la inflación general en 3.4% en los 12 meses al mes de julio de 2026. Si bien hay una reducción desde el 4.2% alcanzado en mayo, todavía no se convierte en un alivio suficiente para el presupuesto familiar.

En el mismo periodo, los precios de alimentos subieron 3%, los costos de vivienda avanzaron 3.2% y la energía aumentó 14.7%. Para los hogares que deben comprar útiles, mochilas, ropa y zapatos en los próximos días, el gasto escolar afectará directamente la capacidad de cubrir otras necesidades diarias.

La Asociación de Distribuidores y Minoristas de Calzado, conocida como FDRA, informó que los precios del calzado aumentaron 3.2% durante la primera mitad de 2026. Si la tendencia continúa, podría convertirse en el mayor incremento anual en 34 años, excluyendo los años pospandemia de 2021 y 2022.

La agrupación atribuyó estos incrementos a costos de importación y materias primas vinculadas al petróleo.

Cuando los zapatos se vuelven una necesidad urgente

Almi Guajardo Abeyta, superintendente escolar de Chelsea, Massachusetts, sostuvo que los zapatos desgastados o que ya no les quedan a los niños son una de las señales visibles de pobreza infantil.

“Si tienes que decidir entre alimentar a tu familia o comprar un par de zapatos, vas a alimentar a tu familia”, afirmó Abeyta y advirtió que ha visto a estudiantes reparar el calzado con cinta adhesiva porque sus familias no han podido costear un reemplazo.

En Chicago, Lisa Seidenberg pagó $145 por unos tenis Nike para su hijo de 12 años, después de buscar descuentos en distintos sitios. El menor aportó $40 de su propio dinero porque el precio superaba el presupuesto de sus padres. “A las 10:30 de la noche finalmente tiramos la toalla”, lamentó.

La tensión no se limita al precio. Casey Lewis, analista de tendencias en Nueva York, explicó que los zapatos tienen un valor social entre niños y adolescentes. “Son inmediatamente identificables como: ‘pertenezco al grupo’”, afirmó.

Cómo reducir el gasto en zapatos infantiles

Los padres que no pueden posponer la compra de calzado para los próximos días pueden recurrir a alguna de estas estrategias para hacer que su presupuesto resista:

Comparar el precio final , incluidos impuestos, envío y costo de devolución

, incluidos impuestos, envío y costo de devolución Elegir calzado versátil para la escuela, salidas y actividades cotidianas

para la escuela, salidas y actividades cotidianas Buscar cupones, liquidaciones y tiendas de descuento antes de comprar a precio completo

antes de comprar a precio completo Revisar el ajuste y la talla , porque un par demasiado grande no reemplaza un zapato que sostenga bien el pie

, porque un par demasiado grande no reemplaza un zapato que sostenga bien el pie Considerar zapatos de segunda mano en buen estado, siempre que la suela y el soporte no estén desgastados

También minoristas como Target y JCPenney han impulsado promociones para el regreso a clases. Plataformas de reventa y organizaciones como Goodwill también han reportado mayor interés en calzado usado en buen estado.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre aumentos en el precio de calzado para el regreso a clases

¿Cuánto subieron los zapatos infantiles en Estados Unidos?

El precio promedio de venta aumentó 7% entre enero y junio de 2026, según Circana. El índice oficial mostró un incremento anual de 2.1% en calzado para niños y niñas hasta julio.

¿Por qué los padres compran menos pares?

Las unidades vendidas bajaron 9% mientras el precio promedio aumentó. Muchas familias están limitando las compras y buscan opciones que puedan utilizarse en distintas actividades.

¿Cada cuánto necesitan zapatos nuevos los niños?

Los menores de 7 a 10 años pueden necesitarlos cada seis a nueve meses. En adolescentes, el reemplazo suele ocurrir aproximadamente una vez al año.

¿Conviene comprar zapatos infantiles usados?

Puede ser una alternativa de ahorro si el calzado conserva buen soporte, suela y talla adecuada. Debe evitarse un par demasiado desgastado, especialmente para uso diario o deporte.

¿Qué otros gastos afectan el presupuesto de regreso a clases?

Los alimentos subieron 3% anual, la vivienda aumentó 3.2% y la energía 14.7% hasta julio de 2026, de acuerdo con el Departamento de Trabajo.

Conclusión

El aumento del precio de los zapatos infantiles confirma que el regreso a clases se ha vuelto un reto financiero para miles de familias. La caída en pares vendidos sugiere que muchos hogares ya ajustan sus decisiones antes de que los estudiantes entren al aula.

Si los costos del calzado y de los productos básicos se mantienen elevados, comprar un par nuevo dependerá cada vez más de la capacidad de las familias para comprar un par, aunque no sea el favorito del menor.

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