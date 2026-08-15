Irán desafía a Trump y asegura que el estrecho de Ormuz seguirá bajo su control

Irán rechazó este sábado las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense después de una eventual derrota iraní, y advirtió que la estratégica vía marítima no puede ser conquistada mediante amenazas o demostraciones de fuerza.

El viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, respondió a Trump con un mensaje publicado en X, en el que sostuvo que Ormuz no puede ser tomado mediante un mensaje en redes sociales, una orden presidencial o el despliegue de portaaviones.

El diplomático afirmó que Irán no se dejará intimidar por las amenazas de Washington y aseguró que el estrecho “ha sido, es y seguirá siendo iraní”.

Gharibabadi también advirtió que cualquier decisión sobre el cierre o la reapertura del paso marítimo dependerá de Teherán. Según el funcionario, Irán mantendrá el bloqueo mientras Estados Unidos no reconozca lo que calificó como su derrota y continúe realizando afirmaciones que consideró alejadas de la realidad.

Las declaraciones iraníes se producen después de que Trump afirmara que podría declarar próximamente el estrecho de Ormuz “territorio de Estados Unidos” tras derrotar a Irán, en medio de la creciente tensión militar entre ambos países.

El estrecho, ubicado entre Irán y Omán, constituye una de las rutas marítimas más importantes para el transporte internacional de petróleo y gas. Su control se ha convertido en uno de los principales puntos de confrontación entre Washington y Teherán durante la actual escalada militar.

Irán y Omán negocian una nueva ruta marítima

Mientras aumenta la tensión con Estados Unidos, Irán y Omán mantienen conversaciones sobre la gestión compartida del estrecho de Ormuz y la posible creación de una nueva ruta de navegación.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó el viernes que las conversaciones con Omán podrían concluir próximamente. El funcionario aclaró que estas discusiones son independientes de las negociaciones con Washington, actualmente estancadas.

Araqchí señaló que todavía no existe una decisión para retomar las conversaciones directas con Estados Unidos, aunque Catar y Pakistán continúan actuando como intermediarios y mantienen intercambios de mensajes con ambas partes.

Las Fuerzas Armadas iraníes ya habían asegurado el jueves que Ormuz permanece bajo su control y calificaron de falsas las declaraciones de Trump sobre el dominio estadounidense de la vía marítima.

Irán puso “de rodillas” a Estados Unidos

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, general de división Ahmad Vahidi, elevó este sábado el tono de las declaraciones de Teherán al asegurar que las fuerzas iraníes han logrado “poner de rodillas al ejército más armado de la historia del mundo” durante los casi seis meses de guerra con Estados Unidos.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Vahidi elogió las operaciones ofensivas y defensivas de las fuerzas iraníes desde el comienzo del conflicto con Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

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