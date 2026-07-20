Robbie Williams responde a las especulaciones de consumo de sustancias en la final del Mundial 2026

El cantante británico Robbie Williams respondió a los rumores de supuesto consumo de sustancias durante la final de la Copa del Mundo 2026, en Nueva Jersey, que se celebró el pasado 19 de julio y en la que España se coronó campeón.

Robbie Williams formó parte de la ceremonia de clausura junto con la cantante Laura Pausini y Nicole Scherzinger. Juntos interpretaron el tema “Desire” antes del pitido inicial. En el contexto de la cobertura de la final, Williams ofreció una entrevista para un canal alemán y en un momento se vio cómo un pequeño elemento blanco cayó de su boca sobre el micrófono.

Robbie Williams on the fucking packet on live TV? pic.twitter.com/3G9ooKXE8o — Swearing Sports News (@SwearingSport) July 20, 2026

El cantante ni se inmutó ante el incidente, solo lo recogió y continuó con la entrevista. Sin embargo, los espectadores no pasaron este detalle desapercibido y se comenzó a especular que el artista estaba consumiendo drogas.

Luego de la ola de comentarios recibidos, Williams publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aclaraba que, en realidad, lo que cayó de su boca no era droga, sino pastillas de menta.

“Me gustaría disculparme por el objeto que ayer cayó sobre mi micrófono. Fue muy poco profesional por mi parte y la gente estaba preocupada por mí. Pero todo está bien… porque tengo varios más”, comentó, antes de enseñar la lengua y confirmar que, en realidad, eran caramelos mentolados.

Las especulaciones surgieron tras el historial de abuso de sustancias que ha caracterizado parte de la vida de Robbie Williams. El propio artista ha hablado abiertamente sobre cómo las adicciones y las deudas causaron estragos en su vida durante un tiempo.

El artista habló sobre este tema en una entrevista con Pablo Motos en el programa español “El Hormiguero” en 2024. “Caí en un alcoholismo desatado y en adicción, pero cuando tienes 20 años y eran los 90, no se hablaba de adicciones, depresión, ansiedad y ahí estabas. Yo tenía 19 años cuando pensé por primera vez que tenía un problema, pero luego lo enterré. Luego acabé con unas deudas de 300.000 libras. Cuando me fui de Take That tenía 1,2 millones. Llevé a juicio a mi compañía de discos y tuve que pagar 1,5. Era alcohólico, drogadicto y debía 300.000 libras. Estaba consumiendo muchísima la cocaína, y la cocaína te anestesia”, reconoció en la entrevista.

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