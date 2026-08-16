15 formas de usar Coca-Cola en casa que podrían ayudarte a ahorrar dinero

Coca-Cola no solo puede servir como bebida. Su carbonatación y el ácido fosfórico que contiene permiten utilizarla en distintas tareas domésticas, lo que en algunos casos podría evitar la compra de productos especializados.

The Penny Hoarder recopiló 15 usos alternativos de la bebida y señala que varias de estas ideas también funcionan con otras marcas de refresco de cola oscuro.

Coca-Cola como producto de limpieza

1. Ollas y sartenes: dejar los utensilios grasosos o con comida quemada en remojo con Coca-Cola y calentarlos a fuego bajo durante unos 30 minutos puede facilitar su posterior limpieza.

2. Manchas de grasa en ropa: una pequeña cantidad sobre una mancha reciente puede utilizarse antes del lavado. Para prendas claras, The Penny Hoarder recomienda refrescos transparentes.

3. Inodoro: aproximadamente dos latas pueden verterse en la taza y dejarse actuar al menos una hora antes de cepillar.

4. Juntas de azulejos: la cola puede aplicarse durante varios minutos sobre áreas manchadas y retirarse después con agua tibia.

5. Ventanas y espejos: puede colocarse en un atomizador, aplicarse sobre el cristal y posteriormente enjuagarse para eliminar residuos pegajosos.

6. Bañera: el ácido fosfórico puede ayudar a combatir suciedad y algunas manchas de óxido en superficies de porcelana.

Usos en el garaje y el jardín

7. Manchas de aceite: dejar Coca-Cola sobre manchas del pavimento durante varias horas o toda la noche puede ayudar a desprenderlas.

8. Terminales de batería: la bebida puede emplearse para remover corrosión, aunque primero deben desconectarse los cables.

9. Herramientas oxidadas: sumergirlas durante uno o dos días puede facilitar la eliminación del óxido.

10. Tornillos y pernos: un paño humedecido con cola puede ayudar a aflojar piezas afectadas por oxidación.

11. Composta: sus azúcares pueden atraer microorganismos y acelerar la descomposición de materiales orgánicos.

12. Babosas y caracoles: colocar un recipiente bajo con Coca-Cola durante la noche puede servir como trampa para atraer y eliminar estas plagas, evitando que dañen plantas y flores.

13. Plantas que prefieren suelos ácidos: cantidades pequeñas podrían reducir el pH del suelo de especies como azaleas, gardenias y dedaleras.

Otros usos inesperados

14. Parabrisas congelado: verter refresco sobre el hielo puede ayudar a convertirlo en una mezcla más fácil de retirar, aunque será necesario limpiar posteriormente el residuo.

15. Chicle en el cabello: dejar el área afectada en remojo durante algunos minutos puede facilitar su desprendimiento.

The Penny Hoarder aclara que Pepsi, RC Cola y otras colas oscuras pueden producir resultados similares debido a su ácido fosfórico y carbonatación.

También advierte que las versiones de dieta pueden comportarse de manera distinta, especialmente en recetas de cocina.

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