Anuncian nueva temporada de “RuPaul’s Drag Race” pese a drama de Paramount

El éxito de la temporada número 18 de “RuPaul’s Drag Race” ha logrado que se renueve el programa para una nueva temporada, la cual podrá disfrutarse a través de la señal de MTV y también por Paramount+. Esta confirmación llega al mismo tiempo que Paramount está dentro de la polémica por su futura fusión con Warner Bros. Discovery.

Hay que recordar que “RuPaul’s Drag Race” es creado y producido por World of Wonder (WOW), una productora independiente que posee los derechos del formato. Sin embargo, Paramount está al frente de su distribución.

Esta semana no solo se confirmó una nueva temporada de “RuPaul’s Drag Race”, sino que también se han confirmado temporadas nuevas para sus spin-offs “RuPaul’s Drag Race: Untucked” y “RuPaul’s Drag Race All Stars”.

Este es uno de los programas de televisión más exitosos y populares de los últimos años. Crédito: Todd Williamson | AP

En un comunicado difundido por WOW, se expresa: “Casi veinte años después, lo que comenzó como un sueño se ha convertido en un extraordinario movimiento global. Estamos infinitamente agradecidos a nuestros socios de MTV y Paramount+, así como a cada drag queen, juez, miembro del equipo y fan que ha hecho posible ‘RuPaul’s Drag Race’. El drag une a las personas de maneras poderosas, y nos sentimos honrados de seguir celebrando nuevas voces y compartiendo momentos icónicos con el mundo”.

Se ha explicado que una de las razones por las que se renovó el programa para una temporada 19 es principalmente por el éxito que tuvo su temporada 18. Para esa temporada se registró un crecimiento de dos dígitos con respecto a la temporada anterior y marcó un récord de audiencia para la franquicia.

Una de las razones por las que la temporada 18 del programa fue exitosa fue por los jueces invitados, entre los que resaltaron Cardi B, Teyana Taylor y Benny Blanco. Por otro lado, la ganadora de la temporada fue Myki Meeks.

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