Arsenal se coronó campeón de la Community Shield tras golear al Manchester City

El vigente monarca de la Premier League, el Arsenal, inició de forma contundente el curso futbolístico al superar 3-0 al Manchester City en la disputa de la Community Shield celebrada en el Principality Stadium de Cardiff.

El compromiso, que marca el prólogo habitual del campeonato luso e inglés antes del inicio formal de la liga, dejó al descubierto fisuras en la medular del conjunto mancuniano, donde el estreno de Elliott Anderson tras su millonario traspaso y el rendimiento de Mateo Kovacic sembraron interrogantes sobre el futuro esquema del equipo.

La apertura de la pizarra se produjo apenas a los 25 segundos de acción, cuando una habilitación filtrada por Myles Lewis-Skelly dejó a Riccardo Calafiori en mano a mano frente al guardameta Gianluigi Donnarumma para definir el 1-0 parcial.

El arranque supuso un escenario complejo para Enzo Maresca en su debut oficial tras asumir el banquillo de los ‘Citizens’. Cumplida la primera media hora de juego, una maniobra colectiva culminó en un testarazo de Kai Havertz en el segundo poste para incrementar la diferencia a dos tantos.

A pesar de las aproximaciones generadas por Erling Haaland en el frente de ataque, las intervenciones del guardameta David Raya mantuvieron el arco del Arsenal imbatido durante la primera mitad.

En el inicio del complemento, el atacante heleno Christos Tzolis firmó su segunda asistencia de la tarde al habilitar en el área a Martin Odegaard. El mediocampista noruego eludió la marca de Josko Gvardiol y definió a puerta vacía al minuto 48 para decretar el 3-0 definitivo.

Panorama hacia el inicio del campeonato

Con el trámite resuelto, la escuadra dirigida por Mikel Arteta dominó la posesión ante el beneplácito de la afición londinense presente en territorio galés, tomándose un desquite deportivo frente al club que le disputó el cetro doméstico en campañas recientes.

A la espera del cierre de la ventana de transferencias, la Premier League alzará el telón este viernes con el choque entre el Arsenal y el recién ascendido Coventry City, mientras que el Manchester City se medirá el domingo frente al Bournemouth.

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