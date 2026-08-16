Jamal Musiala se desplomó en partido del Bayern Múnich tras anotar gol

Una imagen ha dejado en shock al fútbol mundial este domingo. La estrella del Bayern de Múnich, Jamal Musiala, se desplomó en pleno partido en el Allianz Arena, pocos minutos después de marcar el 3-1 al RB Leipzig.

En una escena que dejó frío a más de uno en las gradas y detrás de la pantalla en la televisación, el mediocampista quedó tendido en el césped y tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros y el cuerpo médico.

El episodio ocurrió en la recta final del partido de la Telekom Cup, bajo temperaturas cercanas a los 33 °C. Por esto, se presume que fue un golpe de calor, aunque de momento no hay parte médico oficial.

Las cámaras captaron a Musiala desorientado e inestable, hasta que Ismael Saibari lo sostuvo para evitar una caída más dramática y violenta. Joshua Kimmich llegó enseguida para ayudar mientras el árbitro detenía el juego.

?TRENDING: Bayern Munich's Jamal Musiala collapsed on the pitch and Ismael Saibari immediately stepped in. pic.twitter.com/btYIAXeBPd — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 16, 2026

El cuerpo médico del Bayern ingresó de inmediato y aplicó primeros auxilios. A Jamal se le vio con hielo y esponja húmeda en la nuca mientras le hacían una evaluación rápida de signos vitales.

Musiala permaneció unos instantes en el suelo, aturdido, antes de lograr ponerse de pie y abandonar el campo por sus propios medios, acompañado por los doctores del club.

Las primeras versiones coinciden en que se trató de un golpe de calor y un cuadro de problemas circulatorios, sin indicios de lesión muscular, trauma o complicación cardíaca.

Medios alemanes como BILD descartan cualquier condición médica grave y apuntan al calor extremo como causa del desplome. Sin embargo, el Bayern aún no ha emitido un parte médico oficial.

No obstante, el director deportivo Max Eberl aseguró que “lo importante es que está bien”, confirmando que el jugador está fuera de peligro, pero sin dar pistas de la causa del desplome.

El amistoso terminó 3-1 para el Bayern, en una jornada marcada por problemas físicos que parecieron quedar en segundo plano, pero que condicionan el comienzo de temporada de los campeones de Alemania. Konrad Laimer y Kim Min-jae también salieron con molestias.



Sigue leyendo:

· Futbolista venezolano padece crisis de salud mental en Colombia tras vivir tres terremotos en 50 días

· Imagen de Messi y Erling Haaland protagonista en un cargamento incautado de 370 kilos de cocaína en Ecuador

· Cristiano Ronaldo insinúa su retiro: “Probablemente este será mi último año en el fútbol”