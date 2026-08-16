Carín León conquista el Summer Sonic Fest en Japón 

El cantante mexicano Carín León debutó en el Summer Sonic Fest en Tokio y se convirtió en el primer mexicano en encabezar el cartel de este importante festival de música del país asiático.

León se subió al escenario el 14 de agosto en Osaka y el 15 de agosto en Tokio como parte de su participación en este festival, cuya característica particular es que se celebra en dos sedes de manera simultánea.

El intérprete mexicano cantó varios de sus más grandes éxitos, incluyendo temas como “Primera cita” y ”Que vuelvas”. “Un sueño cumplido: ser parte del festival más importante de Japón. Gracias, mi gente. De Sonora para el mundo”, escribió Carín León en Instagram el sábado.

Tras su actuación en Tokio, Carín León hizo historia al convertirse en el primer cantante mexicano en encabezar un festival en la capital japonesa.

Los shows de Carín León en el Summer Sonic Fest llegan después del lanzamiento del nuevo sencillo “Qué Andas Haciendo”, una colaboración de cumbia con la agrupación argentina Ke Personajes.

El Summer Sonic Fest se celebra cada año desde el año 2000 y es uno de los festivales de música más importantes y reconocidos de Japón. Este festival destaca por su diversidad musical, ya que incluye géneros como rock, pop, hip hop, electrónica y propuestas alternativas.

Carín León tiene una agenda apretada durante lo que resta del 2026. Luego de su debut en Japón, Carín León también se presentará por primera vez en The Sphere de Las Vegas, donde ofrecerá siete presentaciones durante los dos primeros fines de semana de septiembre.

Tras estos conciertos en Las Vegas, el ganador del Latin Grammy continuará con su gira “MUDA Tour Norteamérica”. Durante el mes de septiembre, el mexicano ofrecerá conciertos en varias ciudades de California como Fresno, Los Ángeles, San Diego y luego se presentará en Glendale, Arizona.

En 2027 continuará su racha histórica al llevar La Cura Fest a Madrid, España, evento que él mismo creó y curó. La gira continuará por la costa oeste de Estados Unidos antes de llegar a México a finales de octubre.

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