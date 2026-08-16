Cinco errores de retiro que pueden obligarte a trabajar más años

El trabajador estadounidense promedio de entre 21 y 64 años tiene apenas una mediana de $955 ahorrados para el retiro, según un informe del Instituto Nacional de Seguridad en el Retiro (NIRS) del 5 de febrero de 2026. Para millones de familias de clase media, un ahorro insuficiente deriva en una consecuencia concreta: tener que trabajar varios años más porque el dinero no alcanza para jubilarse.

El problema no depende solamente de cuánto gana una persona. Retrasar el inicio de las inversiones, no aprovechar el aporte del empleador, pagar comisiones altas o retirar dinero de un plan 401(k) puede reducir significativamente el patrimonio disponible para acceder a la jubilación. Cuando varios de estos errores se acumulan, trabajar después de los 65 años puede dejar de ser una elección y convertirse en una necesidad.

Una primera revisión debería incluir cuánto ahorras actualmente, si recibes todo el match de la empresa y qué comisiones cobra el plan de retiro. Corregir estos puntos puede ayudar a evitar que parte del dinero destinado a la jubilación se pierda por decisiones inadecuadas.

Esperar 10 años puede costar $400,000

Invertir $500 al mes desde los 25 años, con un rendimiento anual promedio de 8%, puede generar cerca de $745,000 a los 65 años. Si se empieza a los 35, el monto cae a alrededor de $340,000, según cálculos divulgados por NewTraderU.

La diferencia supera los $400,000 porque se pierden 10 años de aportaciones y de crecimiento compuesto, es decir, del rendimiento que se acumula sobre los rendimientos anteriores.

“El dinero que inviertes temprano hace el trabajo más pesado porque tiene la pista más larga para crecer”, indicó el análisis. En cambio, pensar que se podrá recuperar el tiempo “cuando se gane más” suele resultar caro, porque los gastos de vivienda, hijos o deuda también suelen crecer.

Ignorar el ‘match’ es perder un aumento

No aportar lo suficiente para obtener la contribución de contrapartida del empleador en el 401(k) equivale a dejar dinero sobre la mesa. Un trabajador que gana $80,000 y recibe un “match” de 5% puede perder $4,000 al año si no participa de forma suficiente.

Ese monto podría acumular cerca de $500,000 tras 30 años, bajo una hipótesis de rendimiento anual de 8%.

“Es el equivalente financiero a rechazar un aumento de sueldo”, advirtió NewTraderU. Para hogares con un presupuesto limitado, alcanzar el porcentaje mínimo que exige el empleador para entregar el aporte completo es una decisión prioritaria.

Comisiones y retiros reducen el fondo

Una comisión de 1% adicional parece pequeña, pero puede alcanzar un costo cercano a $130,000 en 30 años. Una inversión de $500 mensuales que acumularía $745,000 con 8% de rendimiento se reduciría a unos $611,000 si el retorno baja a 7% por el costo de esta comisión.

También retirar el 401(k) antes de tiempo tiene consecuencias más graves de las que parecen. Sacar $50,000 a los 35 años puede dejar solo entre $30,000 y $35,000 después de impuestos y una posible penalización de 10%. Si se mantuviera invertido hasta los 65 años, ese saldo podría acercarse a $500,000.

Por eso, durante un cambio de empleo o una emergencia, transferir el saldo a una IRA o al nuevo 401(k) puede ser más conveniente que cobrarlo. Tener un fondo de emergencia separado reduce la probabilidad de usar el retiro como solución inmediata.

Trabajar más tiempo tampoco es seguro

Cuando existe esta cadena de omisiones en los planes de retiro, la idea de trabajar más años suena como una alternativa razonable. Sin embargo, también implica riesgos por razones ajenas al trabajador. El 46% de los jubilados en 2025 dejó de trabajar antes de lo previsto por motivos como problemas de salud, despidos o cuidado de familiares, de acuerdo con la encuesta Retirement Confidence Survey 2025 de EBRI, citada por CNBC.

Dan Doonan, director ejecutivo del NIRS, sostuvo que “demasiados hogares hoy se ven forzados a elegir entre pagar sus cuentas y ahorrar para el mañana”. También afirmó que la vivienda, el cuidado infantil y la educación generan “enormes desafíos para la clase media”.

El informe del NIRS encontró que el ahorro mediano para el retiro entre trabajadores de 55 a 64 años es de apenas $30,000. Los trabajadores hispanos y de bajos ingresos son todavía más vulnerables, ya que tienen menor acceso a planes ofrecidos por empresas, lo que puede profundizar la brecha de inseguridad económica al llegar a la vejez.

Medidas que pueden cambiar el resultado

Aportar al menos lo necesario para obtener todo el ‘match’ de la empresa

Revisar los costos de fondos de inversión y comparar alternativas de bajo costo

Evitar retiros anticipados del 401(k) siempre que haya otra opción

Programar aumentos automáticos en las aportaciones cada año

Abrir una IRA tradicional o Roth si no existe un plan de retiro en el empleo

Aprovechar aportaciones adicionales de recuperación a partir de los 50 años

En 2026, quienes tienen 50 años o más pueden aportar hasta $8,000 extra a su 401(k) mediante contribuciones de recuperación. Para quienes tienen 60 a 63 años, el límite especial es de $11,250, no $8,000.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre planes de retiro para jubilarte a partir de los 65 años

¿Cuánto tiene ahorrado el trabajador promedio para el retiro?

La mediana es de $955 entre todos los trabajadores, incluidos aquellos sin ahorro para jubilación, según el NIRS.

¿Cuánto dinero se pierde por empezar a invertir tarde?

Aplazar 10 años una inversión de $500 mensuales puede reducir el fondo de retiro en más de $400,000.

¿Qué significa el ‘match’ del 401(k)?

Es el dinero adicional que aporta el empleador al plan de retiro cuando el trabajador también contribuye. Perderlo equivale a rechazar parte de la compensación laboral.

¿Es buena idea retirar dinero del 401(k)?

Generalmente implica impuestos, posibles penalizaciones y pérdida de crecimiento futuro. Conviene evaluar alternativas antes de hacerlo.

¿Por qué los hispanos enfrentan mayor riesgo?

El NIRS indicó que tienen menor acceso y participación en planes de jubilación patrocinados por empleadores.

Conclusión

El mayor riesgo para la jubilación de la clase media radica en tomar una sucesión de pequeñas decisiones que dejan menos dinero disponible con el paso del tiempo. Además, el margen para corregir disminuye cada año.

Empezar, incluso con una aportación modesta, puede cambiar el escenario. Depender de trabajar más tiempo implica riesgos que no controla el trabajador, como una enfermedad, un despido o una crisis familiar.

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