El Barcelona golea 2-5 al Basilea en amistoso con estrenos goleadores de Adeyemi y Bisiwu

El FC Barcelona cosechó un abultado triunfo 2-5 frente al FC Basilea en un compromiso de carácter amistoso disputado en el St. Jakob-Park, jornada marcada por los primeros festejos goleadores del alemán Karim Adeyemi y del juvenil belga Jesse Bisiwu con la elástica azulgrana.

A la espera de concretar la llegada de una referencia ofensiva en la ventana de transferencias, el técnico Hansi Flick apostó en la alineación titular por Raphinha en la demarcación de falso ‘9’, flanqueado por las bandas por Karim Adeyemi y Anthony Gordon en su primera aparición competitiva con la entidad.

Entre las novedades tácticas destacó la inclusión del juvenil Xavi Espart en la zona medular junto a Marc Bernal, rol que desempeñó previamente con la selección española sub-19 en la consecución del título europeo.

Pese a un tramo inicial disputado donde la escuadra helvética generó peligro sobre la portería defendida por Joan García a través de Aaron Malouda, el conjunto catalán inauguró la pizarra al minuto 34 gracias a una definición de Adeyemi en el área tras un servicio raso de Raphinha. Sin embargo, el cuadro local igualó el tanteador antes del descanso por intermedio del atacante Doucoure.

Tras el receso, el estratega alemán modificó la alineación para dosificar la carga física de los futbolistas. El delantero egipcio Hamza Abdelkarim devolvió la ventaja a la escuadra barcelonista al conectar un centro de Adeyemi en el segundo poste para colocar el 1-2 parcial.

En la recta final del choque, Lamine Yamal sumó sus primeros minutos de la pretemporada y amplió la diferencia desde la vía del penalti. Inmediatamente después, el Basilea descontó también desde la pena máxima mediante una ejecución del atacante Olaigbe para el 2-3 transitorio.

El cierre de la gira en territorio suizo estuvo reservado para Jesse Bisiwu, otra de las caras nuevas del proyecto, quien firmó un doblete en los minutos finales. El juvenil belga marcó primero con un remate a la escuadra previa asistencia de Dani Olmo, y selló el 2-5 definitivo al empujar a la red un pase servido por Lamine Yamal.

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