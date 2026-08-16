Inter Miami cae goleado 1-4 ante Nashville SC con insólito error del arquero y penal fallado de Messi

Una noche caótica fue la que vivió el Inter Miami el pasado sábado en el Geodis Park en Tennessee. El conjunto de Las Garzas fue humillado y goleado por el líder de la Major League Soccer. Nashville SC le propinó una goleada de 1-4.

El encuentro estuvo marcado por un penal fallado de Messi al minuto 23 que significa el empate a uno y un error insólito del arquero Rocco Ríos Novo, quien protagonizó un blooper que terminó en el cuarto gol de los locales.

El arquero argentino salió de su arco hasta las inmediaciones de la media cancha para cortar un pelotazo de contraataque del Nashville tras un córner y despeje del portero Brian Schwake.

En la segunda jugada, calculó mal, perdió el equilibrio y terminó tropezando, dejando pasar la pelota y despejando el camino para Hany Mukhtar, que vacunó el cuarto y lapidario tanto de goleada.

Hany Mukhtar takes advantage to give @NashvilleSC 4-1 over Miami. pic.twitter.com/bkRadAu96H — Major League Soccer (@MLS) August 16, 2026

El delantero de Nashville quedó mano a mano con el arco vacío y definió sin problemas. Con respecto al penal de Messi, el argentino también falló para de ejecuciones durante el Mundial 2026. El primero ante Austria en la fase de grupos y el segundo ante Egipto en los octavos de final.

Messi viene de jugar algunos minutos en la Leagues Cup tras el fallecimiento de su padre hace una semana. El trágico acontecimiento obligó al astro argentino a viajar a su natal Rosario.

Los dirigidos por Guillermo Hoyos perdieron el duelo directo por el liderato de la Conferencia Este. Los de Florida vienen de concretar su peor presentación en Leagues Cup, donde quedaron eliminados en la fase de grupos con un triunfo y dos derrotas.

Nashville sostuvo el 4-1 hasta el final y amplió su ventaja sobre Inter Miami en la cima del Este. Las Garzas sumaron su tercera derrota consecutiva, entre Leagues Cup (eliminados) y MLS. Nashville lidera con 43 y Miami escolta con 39 unidades.



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