Murió a los 83 años Tommy John, exlanzador de Yankees que dio nombre a la cirugía más famosa y temida del béisbol

La noche del pasado sábado se apagó la luz de una leyenda. Tommy John murió a los 83 años en su casa en Bradenton, Florida. El exlanzador de New York Yankees estaba en cuidados paliativos y llevaba tiempo enfrentando problemas de salud, incluido un cáncer de vejiga.

John murió en su hogar, acompañado por su familia. Su agente, Mike Maguire, fue quien confirmó la noticia a diferentes medios y agencias de noticias; no confirmó la causa exacta de la muerte.

El exlanzador que revolucionó sin quererlo toda la MLB hasta la actualidad venía enfrentando problemas de salud que impidieron su asistencia al Old-Timers’ Day de los Yankees el pasado 8 de agosto, debido a su deterioro físico.

Ese día envió un mensaje público para despedirse de los aficionados, excompañeros y del equipo. “Quiero decir adiós a todos… nunca los olvidaré”, señal clara de que su estado era grave.

John había sido diagnosticado con cáncer de vejiga y además padecía otros problemas médicos no especificados públicamente. En sus últimos días estaba bajo ‘Hospice Care’, debido a su condición terminal.

Los New York Yankees, equipo con el que John jugó años después en dos etapas distintas, emitieron un comunicado lamentando la muerte de John y destacando sus logros deportivos y su influencia fuera del terreno de juego, la cual fue mucha.

“Los New York Yankees lamentan el fallecimiento de Tommy John, quien fue un pilar de nuestra rotación durante su etapa con el equipo y un gran favorito de los aficionados de los Yankees”, señaló la organización.

“Si bien su increíble longevidad y sus logros tras la cirugía cambiaron el destino y la trayectoria de innumerables atletas en todo el mundo, esto también eclipsó su excelencia como lanzador, la cual incluyó temporadas consecutivas de 20 victorias con los Yankees“, indicaron.

STATEMENT FROM THE NEW YORK YANKEES:



“The New York Yankees mourn the passing of Tommy John, who was a bedrock of our rotation during his time in pinstripes and a longtime favorite of Yankees fans. While his incredible longevity and post-surgery achievements changed the fortunes? pic.twitter.com/p6ndlBxUTb — New York Yankees (@Yankees) August 16, 2026

Tommy John nació en 1943 en Terre Haute, Indiana. Debutó en MLB en 1963 con los Cleveland Indians. Dos años después jugaba para los Chicago White Sox (1965–1971). Ahí se consolidó como abridor y estuvo por seis campañas hasta 1971.

En 1972 llegó a los Los Angeles Dodgers, el equipo donde su carrera y la de todos los lanzadores cambió para siempre y para bien. Con el conjunto de California, John se convirtió en pieza clave de una rotación dominante.

Sin embargo, todo se torció en 1974 cuando sufrió una lesión grave en el ligamento colateral cubital del codo izquierdo, una lesión que en esa época acababa carreras.

Las mejores innovaciones del mundo nacieron de ideas descabelladas como la que tuvo el doctor Frank Jobe, quien le propuso un procedimiento experimental para esa época.

La cirugía, que hoy es pionera en la MLB y evita el fin precoz de la carrera de muchos lanzadores, consistía en ese momento en hacer algo nunca antes visto: reconstruir el ligamento usando un tendón del antebrazo.

John aceptó y la operación se realizó el 25 de septiembre de 1974. La recuperación tomó 18 meses. Contra todo pronóstico, John volvió a lanzar en 1976.

Su retorno fue tan exitoso que la cirugía terminó llevando su nombre: “Tommy John surgery”, hoy uno de los procedimientos más comunes y decisivos en la medicina deportiva.

Estuvo con los Dodgers hasta 1978 y, luego de resurgir de las cenizas como ave fénix, puso rumbo a Nueva York para jugar con los Yankees en 1979.

Paradójicamente y con un ligamento reconstruido, fue su mejor etapa. Alcanzó un promedio de 20 victorias por temporada, participó en la Serie Mundial con los ‘Bombarderos del Bronx’ en 1981; ya había participado en su última campaña con Dodgers.

En 1982 se unió a los California Angels como abridor veterano hasta 1985. Ese año firmó con Oakland Athletics, pero solo una parte de la temporada. En 1986 volvió a Yankee Stadium como veterano para darle profundidad al roster.

En 1988 volvió con Los Angeles Dodgers para cerrar su carrera. Se retiró en 1989 con 288 victorias y más de 4.700 entradas lanzadas.

En 2024, la Asociación Médica Estadounidense estimó que aproximadamente el 35 % de los lanzadores activos de las Grandes Ligas se habían sometido a la cirugía Tommy John en algún momento de su carrera.



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