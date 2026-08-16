Myla, hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira, ya tuvo su primera sesión de fotos

Por el camino que va, Myla, hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony, tendrá dos opciones: o se vuelve amante de los reflectores y se envuelve en la vida pública, o se aburre rápido justamente de ese orbe, y es que con menos de un mes de nacida ya tuvo su primera sesión de fotos.

Así lo dejó saber su madre este sábado, tras compartir el detrás de cámaras a través de sus historias en Instagram.

Nadia Ferreira asegura que las fotos quedaron magníficas

La modelo de 27 años mantuvo al tanto a todos sus seguidores de cómo fue la primera experiencia detrás de los reflectores de su bebé recién nacida. La primera historia que compartió Nadia fue el set ambientado con fondo blanco. “Alguien tiene su sesión de fotos de recién nacida“, redactó en la imagen.

Myla está cerca de cumplir apenas su primer mes de nacida. Crédito: Nadia Ferreira | Cortesía

Posteriormente, compartió del primer hijo que tuvo en común con Marc Anthony, Marquito, muy cerquita de su pequeña hermana, quien estaba cubierta con una manta blanca.

Después de una imagen de los pequeños pies de Myla, Nadia compartió otra con una pequeña escenografía, en la cual Myla es enfocada de cerca por la camarógrafa y su madre; confesó que quedó muy satisfecha con el resultado, que aún no se ha dado a conocer públicamente. “¡No saben lo hermoso que quedó todo!“.

Myla “posando” en su primera sesión de fotos. Crédito: Nadia Ferreira | Cortesía

Una primera sesión de fotos cargada de ternura y principalmente de amor de hermanos, sobre lo que Ferreira también se manifestó con el portal Hola.com, señalando que tratan de involucrar a Marquito en todo para que no se sienta mal o celoso de su hermanita.

Nadia Ferreira baila al ritmo de su esposo

Después de pasar tiempo con sus hijos, a Nadia Ferreira le tocó disfrutar del talento de su esposo este domingo, en el concierto benéfico por Venezuela y Colombia.

Mediante unas imágenes compartidas por las redes de Univisión, se aprecia a la modelo bailando y cantando inspirada al ritmo de “La Gozadera”, canción que estaban interpretando su esposo Marc Anthony junto al dueto de Gente de Zona. Esto a semanas de haber dado a luz a su pequeña Myla.

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