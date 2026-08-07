Marc Anthony disfruta con dos de sus hijos mayores tras el nacimiento de su octava creación, Myla

El cantante Marc Anthony retomó sus compromisos artísticos tras la segunda semana del nacimiento de su octava hija y la segunda en común con Nadia Ferreira, Myla. Sin embargo, aprovechando la oportunidad, también pasó tiempo libre con los hijos que tuvo con Dayanara Torres, Ryan y Cristian.

El cantante de 57 años se presentó en la ciudad de Las Vegas y les hizo una invitación especial a sus hijos mayores para que fueran a ver su ensayo previo a ese espectáculo, en el hotel Fontainebleau.

Hijo de Marc Anthony comparte momentos junto a su padre

Según el portal Hola.com, Anthony estuvo reunido con Ryan y Cristian durante varios días, compartiendo diferentes momentos, como comidas, momentos de diversión y de música. Debido a las fotos de Marc junto a sus dos hijos, algunos internautas quedaron impresionados con la similitud que tiene principalmente con Cristian.

Algo llamativo es que Ryan compartió parte de las imágenes en su cuenta personal de Instagram, donde, en varias de ellas, aparecen él y su hermano junto a Marc Anthony, pero eso no evitó que su madre, Dayanara Torres, les comentara sin ningún problema: “Amo a mis chicos“, fue el recado que dejó Dayanara en la publicación de Ryan.

Así se distribuyen los hijos de Marc Anthony

Con el reciente nacimiento de Myla, el artista estadounidense tiene ahora ocho hijos, distribuidos en dos por cada pareja, y cada vez que tiene la oportunidad, pasa tiempo con ellos.

Su primera hija, Ariann Muñiz, la tuvo con Debbie Rosado en 1994, con quien también adoptó y le dio su apellido a Alex Muñiz. Posteriormente, tuvo a los mencionados Cristian (25 años) y Ryan (22 años), con quienes estuvo compartiendo recientemente, los hijos de Dayanara Torres.

Con Jennifer López tuvo a los mellizos Oskar Jacob Muñiz y Maximilian David Muñiz. Mientras que con su más reciente matrimonio con Nadia Ferreira tuvo a sus hijos más pequeños, Marco Antonio Muñiz (3 años) y la recién nacida, Myla Muñiz.

Marc Anthony se une al concierto benéfico por Venezuela

Marc Anthony tendrá una generosa presentación el próximo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami, después de lo hecho en Las Vegas, cuando sea parte del concierto Unidos por Venezuela, tras la tragedia ocurrida en el país sudamericano el 24 de junio.

Esto habla de lo talentoso, responsable y del buen corazón de Marc Anthony; quien aprovecha sus momentos con compromisos artísticos para también pasar con algunos de sus hijos por las muchas ocupaciones que tiene en algunas ocasiones. Además, Anthony será homenajeado en los Premios Juventud 2026, justamente por su labor social.

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