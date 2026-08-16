Karol G y Bruno Mars cantaron en vivo por primera vez su canción “Still”

La cantante colombiana Karol G invitó al cantante Bruno Mars de manera sorpresiva durante su concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Durante su gira “Viajando Por El Mundo – Tropitour”, Karol G invitó a Bruno Mars para interpretar por primera vez juntos en vivo la canción “Still”, el tema que hicieron en conjunto para el nuevo álbum de la colombiana titulado “No me Arrepiento de Sentir Tanto”.

El momento fue aún más especial para los presentes, pues en ese momento se grabó el videoclip de la canción.

Antes de la última canción de la noche, las pantallas del estadio proyectaron un mensaje de la colombiana: “Esta próxima canción nunca la hemos cantado en vivo y hoy no solo van a escucharla por primera vez, sino que vamos a grabar el video musical aquí mismo con ustedes”.

Bruno Mars apareció en el escenario causando furor entre el público. Ambos artistas interpretaron la nueva canción y mientras se grababa el videoclip, aunque todavía no hay fecha de estreno para el lanzamiento del material.

Pero las sorpresas no acabaron ahí. Los dos artistas también interpretaron “Risk It All”, perteneciente a The Romantic (2026), el más reciente disco de Bruno Mars.

“Still”, en colaboración con Bruno Mars, es una de las canciones del más reciente álbum de Karol G titulado “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”. Este es el sexto álbum de estudio de la artista, lanzado el 7 de agosto a través de Bichota Records en colaboración con Interscope Records.

Con este nuevo álbum, Karol G marca una nueva faceta en su carrera al explorar la música melancólica y vulnerable en 14 canciones y con colaboraciones con otros artistas como Drake y con el vocalista de Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez.

“Hay una versión de ti que un día desaparece para siempre. No me arrepiento de ser quien soy, de amar como lo hago, de reír, de llorar. No me arrepiento de sentir tanto”, escribió antes del lanzamiento de su álbum.

En medio del lanzamiento de su nuevo álbum, Karol G se encuentra de gira “Viajando Por El Mundo – Tropitour”, en honor a su álbum “Tropicoqueta” de 2025. La gira arrancó el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y se extenderá hasta julio de 2027, con paradas en América Latina y Europa.

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