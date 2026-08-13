Great Value, Kirkland y Member’s Mark: ¿qué marca conviene más según lo que compras?

Elegir una marca propia es una opción que te ayuda a reducir el gasto del supermercado, pero definir cuál es la opción más conveniente depende del producto, el tamaño del paquete y la frecuencia con que haces tus compras. Walmart afirma que una familia promedio puede ahorrar hasta 35% con Great Value frente a marcas nacionales, aunque ese cálculo se basa en una canasta seleccionada de productos y no representa el gasto total de una familia.

Por su parte, Kirkland Signature y Member’s Mark pueden resultar atractivas para productos en presentaciones grandes, aunque solo se puede acceder a estas marcas en clubes de membresía. La afiliación básica de Costco tiene un costo de $65 al año, mientras que Sam’s Club cobra $60 por su membresía Club.

Por eso, comparar únicamente el precio de las etiquetas puede llevar a una conclusión equivocada. Para saber cuál es la opción que realmente conviene, es mejor hacer comparaciones sobre el precio por onza, libra, unidad o carga, considerar cuánto producto consume la familia y calcular si el ahorro compensa el pago de una membresía.

El ahorro aparente de un paquete grande desaparece si la familia compra más de lo que puede consumir o si termina pagando por una membresía que usa esporádicamente.

Great Value: una opción para ahorrar sin pagar una membresía

Great Value es la opción más accesible para compras frecuentes y presupuestos ajustados, porque se vende en los almacenes Walmart sin cuota anual de entrada. Con estos beneficios, Walmart señala que su marca está presente en nueve de cada 10 hogares estadounidenses y que puede ayudar a una familia a ahorrar hasta 35% frente a marcas nacionales; se trata de una estimación basada en una canasta de referencia, no en el gasto completo del supermercado.

“Los clientes seguirán encontrando los mismos productos confiables a los mismos precios bajos todos los días”, afirmó Walmart al anunciar el rediseño de Great Value en abril de 2026.

Para artículos básicos como leche, arroz, pasta, verduras enlatadas, productos de papel y limpieza, esta opción puede ser más conveniente que un precio en oferta de un club mayorista porque no hay costo de entrada para empezar a ahorrar.

Kirkland puede rendir más en productos de alto consumo

Kirkland Signature es una alternativa orientada a ofrecer ahorros en formatos grandes y productos que suelen posicionarse por calidad, pero requiere, al menos, de una membresía Gold Star de Costco de $65 anuales.

Sin embargo, no siempre es la opción más económica. Business Insider reportó en febrero de 2026 que el azúcar de caña orgánica Kirkland costaba $12 por 10 libras, mientras Member’s Mark ofrecía una bolsa comparable de azúcar granulada por menos de $7.28. La comparación, sin embargo, no es idéntica porque uno de los productos es orgánico.

Kirkland sí es una opción atractiva para productos como café, aceite de oliva, artículos de papel, medicamentos sin receta y alimentos que la familia consume con rapidez. Para un hogar pequeño, una compra grande puede convertirse en desperdicio.

Member’s Mark compite con precios por unidad

Member’s Mark combina formatos de club de precios con una membresía básica de Sam’s Club que cuesta $60 al año desde el 1 de mayo de 2026. La modalidad Plus cuesta $120 y suma beneficios adicionales, pero no es recomendable para una compra ocasional.

En la comparación de Business Insider, el detergente Member’s Mark costaba cerca de $3 menos por envase que una opción comparable de Kirkland.

Esta marca puede ofrecer ahorros más interesantes para familias numerosas, pequeños negocios o familias que compran detergente, agua, papel higiénico, carne y básicos de despensa en cantidades grandes.

Dónde realmente se nota la diferencia de precio

Una revisión de WRAL, con precios registrados entre el 18 y el 24 de febrero de 2026, encontró diferencias modestas entre Costco y Sam’s Club en artículos cotidianos.

Huevos libres de jaula: $2.27 la docena en Sam’s Club y $2.30 en Costco

$2.27 la docena en Sam’s Club y $2.30 en Costco Leche entera: $2.43 por galón en Costco, frente a $3.44 en Sam’s Club

$2.43 por galón en Costco, frente a $3.44 en Sam’s Club Mantequilla: $2.108 por libra en Costco y $2.11 en Sam’s Club

$2.108 por libra en Costco y $2.11 en Sam’s Club Pollo: $2.98 por libra en Sam’s Club y $2.99 en Costco

El ahorro cambia por categoría. Un hogar que compra más leche puede inclinarse por Costco; uno que prioriza café, azúcar o detergente puede hallar mejores opciones en Sam’s Club.

La membresía puede eliminar el ahorro

La membresía de Costco cuesta $5 más que la básica de Sam’s Club. Para que una de estas suscripciones valga la pena, el hogar debe recuperar ese dinero mediante compras recurrentes, no en una visita esporádica.

Walmart, por su parte, ofrece Great Value sin costo adicional. “Nuestro objetivo es ofrecer consistentemente los precios más bajos en una canasta de productos”, señala la empresa sobre su marca.

¿Qué marca conviene según tus hábitos de compra?

Great Value: para compras pequeñas o semanales y hogares que no quieren una membresía

para compras pequeñas o semanales y hogares que no quieren una membresía Kirkland Signature: para familias que consumen productos grandes de forma constante

para familias que consumen productos grandes de forma constante Member’s Mark: para volumen, limpieza, despensa y compras para negocios pequeños

para volumen, limpieza, despensa y compras para negocios pequeños Ninguna compra a granel: si el producto es perecedero o probablemente terminará en la basura

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre las marcas libres que convienen más al comprar

¿Cuál es la marca más barata?

Great Value evita el costo de membresía. Kirkland y Member’s Mark pueden ofrecer menor precio por unidad cuando el hogar compra volumen y aprovecha todo el producto.

¿Cuánto cuestan Costco y Sam’s Club?

Costco cobra $65 al año por la membresía Gold Star. Sam’s Club cobra $60 por su membresía Club desde mayo de 2026.

¿Kirkland siempre tiene mejor calidad?

No. La calidad, ingredientes y precio varían según cada artículo. Revisar el tamaño, la etiqueta y el precio unitario ayuda más que elegir una marca por reputación.

¿Vale la pena comprar Great Value?

Sí, especialmente para compras regulares y hogares que no gastarían lo suficiente para recuperar la cuota de una membresía.

Conclusión

Para decidir cuál es la marca propia que más conviene, debes considerar factores como el tamaño del hogar y de cuánto se consume, no solo del precio visible en la etiqueta. Great Value reduce el gasto inmediato sin cuota anual; Kirkland y Member’s Mark pueden bajar más el costo por unidad, pero solo si la compra grande se utiliza por completo.

Revisar el precio por unidad antes de llenar el carrito puede evitar que una supuesta oferta termine costando más.

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