Abaten en Manhattan a sujeto que apuñaló a su padre de 75 años en la cabeza

El domingo en la tarde, agentes de la policía abrieron fuego y abatieron a un sujeto que había acuchillado a su padre anciano en la cabeza luego de que el atacante lo agrediera con un enorme cuchillo de carnicero dentro de un apartamento en Manhattan, informaron las autoridades de la ciudad.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que los oficiales fueron alertados sobre una agresión en curso en una vivienda de la calle Ludlow, en el Lower East Side, alrededor de las 4:00 de la tarde. Al apersonarse en el sitio, hallaron un rastro de sangre que los conducía escaleras arriba, donde se encontraron de frente con el hombre armado con un cuchillo.

“Los agentes entraron en el edificio, vieron el rastro de sangre y respondieron sin dudarlo, sin saber lo que les esperaba al subir las escaleras”, expresó la subjefa Melissa Eger en una rueda de prensa.

De acuerdo con Eger, mientras los funcionarios subían por la escalera manchada de sangre, se encontraron con el atacante, identificado como Wei Che, de 54 años, que llevaba consigo un gran cuchillo de carnicero y caminaba hacia los agentes.

El subjefe del NYPD dijo que los agentes repitieron varias veces la orden de que Wei soltara un enorme cuchillo, pero la ignoró, informó New York Post.

“Los agentes respondieron y dispararon sus armas, hiriendo al sujeto”, expresó Eger.

En un video grabado por testigos presentes en el lugar de los hechos, se observó a los servicios de emergencia practicándole reanimación cardiopulmonar a Chan antes de que fuese llevado de urgencia al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto.

Asimismo, los oficiales hallaron al padre del sospechoso, Chung Chan, de 75 años, con una laceración en la cabeza en el segundo piso. Los detectives determinaron que fue acuchillado por su hijo.

También fue transportado de urgencia al hospital Bellevue, donde su estado es estable y se espera que sobreviva a la grave lesión, expresaron las autoridades.

De acuerdo con las fuentes cercanas al crimen, el hombre de 75 años desconoce que su hijo fue abatido.

Chan carece de antecedentes penales con el NYPD, pero sí tiene un historial documentado de problemas de salud mental, indicó la policía.

Ningún agente en la escena resultó herido en el altercado y el cuchillo fue recuperado del sitio donde ocurrió el sangriento suceso.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani dijo que había sido informado sobre la balacera en la que se vio implicado un agente de policía y deseó a la víctima herida una “pronta y completa recuperación”.

“Como en todos los incidentes en los que agentes del NYPD disparan sus armas, se llevará a cabo una investigación interna y se publicarán las imágenes grabadas por las cámaras corporales”, dijo Mamdani en un comunicado.

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