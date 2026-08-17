Costco ofrece servicio de entrega a domicilio en menos de una hora

Costco está reforzando su negocio de comercio electrónico con una alternativa para quienes necesitan recibir alimentos y artículos para el hogar rápidamente. La cadena se asoció con Instacart para ofrecer entregas que, dependiendo de la ubicación del cliente, pueden llegar en menos de una hora.

La iniciativa busca facilitar las compras sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal y representa otra opción frente a servicios de entrega de compañías como Amazon, de acuerdo con información de The Street.

Entregas de Costco pueden llegar en menos de una hora

La alianza entre Costco e Instacart permite realizar pedidos de productos de la cadena y recibirlos directamente en el domicilio. Uno de los principales atractivos anunciados es la rapidez.

“Los favoritos de Costco entregados en tan solo 1 hora”, señala la página utilizada para promocionar el servicio.

Sin embargo, esto no significa que todos los pedidos tengan garantizada una entrega dentro de ese plazo.

El tiempo disponible dependerá de factores relacionados con la dirección del comprador, por lo que puede variar según la ubicación.

De acuerdo con AL.com, el servicio ofrece entrega sin cargo en pedidos de $35 o más.

Esto permite a los consumidores adquirir alimentos y otros productos para el hogar sin pagar una tarifa de entrega, siempre que alcancen ese monto mínimo.

La rapidez de este tipo de compras se ha convertido en una parte cada vez más importante de la estrategia digital de Costco.

Costco asegura que el promedio ya es menor a 45 minutos

Ron Vachris, CEO de Costco, señaló que el desempeño de las entregas el mismo día ya registra tiempos promedio particularmente rápidos en Estados Unidos.

“El tiempo promedio de entrega el mismo día en Estados Unidos ahora es de menos de 45 minutos, y la calificación promedio de satisfacción de los miembros es de 4.8 sobre 5”, dijo Vachris.

El ejecutivo también destacó el ritmo al que está avanzando este segmento dentro de las operaciones digitales de la compañía.

“Esta parte de nuestro negocio está creciendo a un ritmo incluso más rápido que nuestro negocio digital en general”, agregó.

La cifra de menos de 45 minutos corresponde al promedio de las entregas realizadas el mismo día en Estados Unidos y no debe interpretarse como una garantía de que cualquier pedido de Costco llegará dentro de ese tiempo.

La propia promoción advierte que la disponibilidad y los tiempos dependen de la dirección.

Una apuesta por competir en rapidez

El movimiento coloca a Costco en una posición para competir no solamente mediante precios, variedad y compras en grandes cantidades, sino también mediante la velocidad con la que sus miembros pueden recibir los productos.

Amazon popularizó durante años su esquema de entregas en dos días, mientras que las nuevas plataformas de entrega han elevado las expectativas de los consumidores hacia servicios que pueden completarse el mismo día e incluso en cuestión de minutos.

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