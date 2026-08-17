Defensor colombiano Jhon Lucumí fue presentado como nuevo jugador de Juventus

Jhon Lucumí dio el gran salto de su carrera. El defensor colombiano fue oficializado como nuevo jugador de Juventus, luego de completar los exámenes médicos en Turín y cerrar su llegada procedente de Bologna, club en el que disputó las últimas cuatro temporadas.

Ufficiale | Jhon Lucumi è un nuovo giocatore della Juventus ????



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El colombiano, de 28 años, llega a uno de los clubes más importantes de Italia después de consolidarse como uno de los defensores habituales del Bologna en la Serie A. La operación se cerró en alrededor de 20 millones de euros, según los reportes que anticiparon el acuerdo entre ambos clubes.

El nombre de Lucumí comenzó a ganar fuerza en el mercado de la Juventus desde hace varias semanas. El interés del conjunto de Turín se intensificó durante el verano y finalmente ambos clubes alcanzaron un acuerdo el 13 de agosto.

El defensor colombiano también tenía propuestas de otros equipos, incluidos clubes de la Premier League, pero su prioridad fue jugar en la Juventus.

Contrato por cuatro años

El zaguero firmó un contrato por cuatro temporadas y, de acuerdo con los reportes publicados durante la negociación, tendrá un salario cercano a los 2.5 millones de euros netos por temporada.

La historia europea de Lucumí comenzó en 2018, cuando dejó el Deportivo Cali para convertirse en jugador del Genk de Bélgica. Allí disputó cuatro temporadas, ganó la liga y la Copa de Bélgica y comenzó a llamar la atención de varios clubes importantes del fútbol europeo.

En agosto de 2022 llegó al Bologna. El club italiano destacó entonces sus condiciones como defensor central zurdo, su fortaleza física, velocidad y capacidad para jugar con el balón.

Lucumí debutó con el Bologna el 27 de agosto de 2022, como titular frente al Milan en San Siro.

Durante sus cuatro temporadas con el conjunto rossoblù, el colombiano se consolidó en la defensa y formó parte del equipo que conquistó la Copa Italia en 2025, un título histórico para el club.

Ahora su carrera da un nuevo salto. En Turín encontrará un desafío mayor y la posibilidad de defender una de las camisetas más reconocidas del fútbol italiano.

Tercer colombiano en la Juventus

Con su llegada a Juventus, el defensor se convertirá en el tercer colombiano en vestir oficialmente la camiseta del conjunto italiano, después de Juan Guillermo Cuadrado y Juan David Cabal.

El primero en abrir ese camino fue Cuadrado. El antioqueño llegó a Turín en 2015 y permaneció ocho temporadas en Juventus, convirtiéndose en uno de los extranjeros más importantes del club durante ese periodo.

Con la camiseta de la Vecchia Signora disputó 314 partidos, marcó 26 goles y conquistó 11 títulos. Entre ellos se destacan cinco campeonatos de Serie A, cuatro Copas Italia y dos Supercopas de Italia.

Nueve años después de la llegada de Cuadrado, otro colombiano apareció en el plantel de la Juventus. Juan David Cabal fue anunciado como nuevo jugador del club en julio de 2024, procedente de Hellas Verona.

El defensor, también nacido en Colombia, firmó un contrato que lo vinculó con Juve hasta junio de 2029 y se convirtió en el segundo futbolista colombiano en llegar al primer equipo del conjunto turinés.

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