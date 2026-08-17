Fotógrafa quedó inconsciente tras recibir un pelotazo en la cara durante partido en Brasil [Video]

Un defensor del São José de Porto Alegre dejó inconsciente a una fotógrafa de prensa con un pelotazo en plena cara durante los playoffs del Brasileirao D disputados en Brasilia, en un incidente que interrumpió el partido y se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió en los primeros minutos del encuentro, con el marcador todavía en 0-0, durante una jugada por la banda lateral.

El defensor Tiago Pedra golpeó el balón con fuerza cuando este ya había salido del campo y no estaba en juego, lo que motivó el reproche inmediato de varios jugadores rivales. El esférico impactó de lleno en el rostro de la trabajadora, quien se desplomó al suelo y perdió el conocimiento.

En Brasil noquearon a una periodista de un balonazo pic.twitter.com/dpgBFqa7Uz — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) August 17, 2026

La escena movilizó a futbolistas y cuerpos técnicos de ambos equipos, que acudieron al lugar del impacto. Los presentes se quitaron sus camisetas para abanicar a la víctima mientras el personal médico ingresaba al terreno de juego. Pedra se disculpó con la reportera de forma inmediata.

Recibió atención médica en el propia estadio

La fotógrafa recuperó el conocimiento en el propio estadio, aunque hasta el momento no se emitió un parte médico oficial sobre su estado de salud. El personal sanitario presente en el lugar descartó complicaciones inmediatas de gravedad.

El partido correspondía a la vuelta de los playoffs por el ascenso a la Serie C del fútbol brasileño. El Gama venció al São José por 4-0 en condición de local, resultado que cerró un global de 5-1 y selló el retorno del equipo capitalino a la tercera categoría del fútbol nacional.

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