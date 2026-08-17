Futbolista de la Serie A en estado crítico tras casi ahogarse en una piscina

Yael Trepy, delantero del Cagliari de la Serie A de Italia, permanece en estado crítico y en coma inducido después de sufrir un principio de ahogamiento en una piscina en Porto Cervo, en la exclusiva Costa Esmeralda.

El futbolista francés de 20 años fue trasladado de urgencia al hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde los médicos intentan estabilizarlo.

Durante el descanso que el Cagliari tuvo tras su partido de Coppa Italia el pasado viernes y que ganaron 1-0 al Arezzo, Trepy se sintió indispuesto mientras estaba en la piscina de una villa en Porto Cervo, según informó La Repubblica.

En medio de la emergencia, fue rescatado de inmediato y su estado obligó a una intervención médica urgente. El traslado a Sassari se realizó en helicóptero, donde los médicos lo intubaron y decidieron mantenerlo en coma inducido para estabilizarlo y facilitar el tratamiento.

Su evolución es seguida minuto a minuto por el cuerpo médico y el club mientras se investigan las circunstancias del accidente.

“Una tomografía computarizada de tórax reveló una gran cantidad de líquido en los pulmones, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. Trepy permanece en coma inducido y bajo vigilancia constante”, señaló el citado medio.

Por su parte, la Gazzetta dello Sport, que el futbolista “fue aparentemente sorprendido por el repentino cambio de profundidad de la piscina y, al no poder nadar bien, sufrió graves dificultades y finalmente perdió el conocimiento”.

El Cagliari envió un mensaje de fortaleza a su jugador en un post en sus redes sociales. Fuerza, Yael. Estamos todos contigo”.

Forza Yael, siamo tutti con te ??? pic.twitter.com/GVPu9uL4xM — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 17, 2026

También publicaron un comunicado en el que informaron el estado de salud del francés. “El Cagliari Calcio anuncia que el jugador Yael Trepy se encuentra hospitalizado en el Hospital Civil ‘Santissima Annunziata’ de Sassari, donde permanece en cuidados intensivos”.

“El club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca la evolución de su estado”, explicaron.

Trepy debutó en la Serie A la temporada pasada con el Cagliari, marcando un gol in extremis que significó el empate de un partido ante el Cremonese.

El pasado viernes, el atacante galo fue titular en la victoria de su club en la Copa Italia, contra Arezzo. Trepy había llegado a Italia en 2022 para jugar en las categorías inferiores del Cagliari.



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