El polémico CEO que despidió a 900 empleados por Zoom fue destituido y ahora busca volver

Vishal Garg, fundador de Better.com y protagonista de uno de los despidos masivos más polémicos de los últimos años, perdió su puesto como CEO de la compañía que creó. Ahora asegura contar con el respaldo necesario de accionistas para recuperar el control y promete cobrar solamente $1 al año hasta que la empresa sea rentable.

Garg fue destituido el 3 de agosto como director ejecutivo de Better Home & Finance y reemplazado por Daniel Lewis.

El empresario sostiene que la decisión ocurrió precisamente cuando la compañía estaba cerca de completar una recuperación después de varios años difíciles.

De despedir a 900 personas por Zoom a perder su propio puesto

Garg alcanzó notoriedad internacional en 2021 después de despedir a unos 900 trabajadores durante una llamada de Zoom poco antes de la temporada navideña.

El episodio dañó la reputación de Better y provocó que el ejecutivo tomara temporalmente una licencia.

Los problemas continuaron. La empresa enfrentó una demanda de un denunciante que posteriormente fue retirada y una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que no derivó en acciones.

Además, su fusión mediante una SPAC en 2023 estuvo seguida por un desplome de 93% de sus acciones.

El valor de Better también sufrió un fuerte retroceso.

Durante el auge del refinanciamiento de hipotecas en la pandemia, cuando las tasas estaban por debajo de 3%, alcanzó una valoración de $8,000 millones.

Actualmente, con tasas hipotecarias acercándose a 7%, su valor de mercado ronda apenas $300 millones, según CNN.

Las ventas anuales pasaron de $1,500 millones en 2021 a solamente $70 millones en 2023. Garg asegura que en 2026 la compañía está encaminada a alcanzar $200 millones.

Garg asegura que Better estaba cerca de ser rentable

Parte de la recuperación, según el exCEO, provino del uso de inteligencia artificial para procesar hipotecas con mayor rapidez.

Garg afirma que una asociación con Neo Home Loans duplicó la productividad y redujo 50% los costos de originación de préstamos.

Este año, Intuit, Coinbase y OpenAI también se asociaron con Better para sus servicios hipotecarios.

“Estamos ganando. Hemos triplicado el volumen de préstamos. Estamos cerca de la rentabilidad”, declaró Garg. “Estábamos en la yarda 5 después de llevar el balón por todo el campo desde el otro lado”.

Garg reconoce que tiene un estilo de liderazgo duro y admite que los despidos por Zoom perjudicaron seriamente la imagen de Better.

Acusa a su sucesor de engañarlo y quiere regresar

Según Garg, Lewis comenzó a acercarse a él unos seis meses antes de su destitución con propuestas para reducir costos.

Lewis ingresó al consejo directivo el 27 de julio y, una semana después, los demás directores decidieron reemplazar a Garg con él.

“Me engañó”, afirmó Garg. “Dijo que le gustaba la estrategia de la compañía. Nos elogió en X y utilizó eso para entrar a nuestro consejo y ganarse nuestra confianza”.

Garg sospecha que Lewis siempre quiso convertirse en CEO y sostiene que el consejo cometió un error.

Better y Lewis no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

Desde que Lewis asumió el cargo, las acciones de Better han caído 45%.

Garg permanece en el consejo y asegura que, gracias a sus acciones Clase B con derechos especiales de voto y al respaldo de inversionistas iniciales, tiene los votos suficientes para regresar.

El fundador contrató al abogado Alex Spiro, socio de Quinn Emanuel, y envió una carta al consejo exigiendo su restitución. Ofrece trabajar por $1 anual hasta devolver la empresa a la rentabilidad y abandonar posteriormente el cargo.

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