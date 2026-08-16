Selena Gomez afirma que las acusaciones de fraude en su contra son “infundadas”

La actriz, cantante y empresaria Selena Gomez calificó la demanda en su contra como “infundada”. A través de sus abogados, la celebridad aseguró que no existen pruebas de las acusaciones que interpusieron dos inversores de su aplicación de salud mental Wondermind.

“Las acusaciones de que Selena Gomez participó de alguna manera en un supuesto ‘fraude’ o cualquier otra irregularidad carecen totalmente de fundamento, tanto en los hechos como en el derecho. Nos defenderemos enérgicamente frente a estas falsas acusaciones y, de hecho, estamos presentando una moción para desestimar las demandas infundadas en su contra”, declaró el abogado de Gómez, Mathew S. Rosengart, a People.

Wondermind es una empresa dedicada a la salud mental que Gomez cofundó junto a su madre, Mandy Teefey, y su antigua socia, Daniella Pierson.

A principios de este año, documentos judiciales obtenidos por People informaron que dos empresas —Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC— demandaron a Gómez, a Teefey y a Pierson, por presuntamente presentar información falsa sobre la infraestructura, el liderazgo y los recursos de la startup (compañía recién iniciada).

De acuerdo con la demanda, ambas empresas invirtieron cerca de $1,2 millones de dólares en Wondermind. Sin embargo, ambas inversoras afirman que se les mantuvo al margen mientras esta “se desmoronaba silenciosamente”.

En la demanda señalan que Gomez presentó información tergiversada a los inversores asegurando que Gomez estaba desarrollando activamente la empresa como su jefe de marketing”, que Pierson era un “ejecutivo de 200 millones de dólares” que ya había conseguido acuerdos de colaboración y que se estaba llevando a cabo una “amplia gama de iniciativas generadoras de ingresos”.

Los demandantes explicaron que se enteraron de los problemas que presentaba Wondermind en un reportaje de The Cut del año pasado en el que se recogían reclamos de antiguos empleados que señalaban la incapacidad de Teefey de ejercer como directora ejecutiva.

Fobes informó en mayo de este año que Wondermind tenía problemas para pagarles a sus empleados. Sin embargo, una fuente dijo a People que Selena Gomez invirtió dinero en la empresa.

“Selena ha invertido millones de dólares a lo largo de los años en Wondermind para apoyar a su madre y la pasión que ambas comparten por la salud mental; incluso cuando se le informó sobre el contratiempo financiero más reciente, invirtió más dinero de inmediato, dado que ella no participa en las operaciones cotidianas. Para apostar por el futuro de la empresa, Mandy ha decidido tomar la iniciativa mediante un préstamo personal”, expuso dicha fuente a la revista.

Los demandantes solicitan un juicio con jurado, así como la devolución de sus inversiones en Wondermind, una indemnización por daños y perjuicios, el pago de las costas procesales, los honorarios de los abogados y cualquier otra compensación a la que tengan derecho conforme a la ley.

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