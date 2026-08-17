Falleció el campeón del Super Bowl VI con los Dallas Cowboys John Niland a los 82 años

Los Dallas Cowboys confirmaron este lunes el fallecimiento de John Niland a los 82 años de edad. El exguardia, figura fundamental en los esquemas del entrenador Tom Landry, conquistó el anillo de la Super Bowl VI y dejó una huella imborrable en los cimientos ofensivos del equipo de Texas.

“Los Dallas Cowboys lamentan la pérdida de John Niland”, expresó la organización en un comunicado oficial. “Guardia All-Pro, John fue el núcleo de los mejores equipos de Tom Landry y campeón de la Super Bowl. Era un jugador duro, dedicado y que ponía el equipo en primer lugar… Enviamos nuestras condolencias a su familia”, concluyó el escrito.

Elegido en la quinta posición global del Draft de la NFL de 1966 procedente de la Universidad de Iowa, Niland ostenta el registro de ser el liniero ofensivo tomado en la posición más alta en la historia del reclutamiento de la franquicia texana.

Tras afianzarse como titular en la demarcación de guardia izquierdo a partir de 1967, Niland se convirtió en una pieza clave para que los Cowboys iniciaran una histórica seguidilla de 20 temporadas consecutivas con balance ganador.

Su desempeño le valió seis selecciones consecutivas al Pro Bowl entre 1968 y 1973, además de ser distinguido en tres oportunidades como All-Pro del primer equipo (1969, 1971 y 1972).

Durante sus nueve campañas defendiendo la camiseta de Dallas, la escuadra clasificó en ocho ocasiones a la postemporada, disputó cuatro finales de conferencia y dos ediciones de la Super Bowl, levantando el Trofeo Lombardi en la temporada 1971 tras superar 24-3 a los Miami Dolphins.

Tras disputar su última campaña como profesional en 1975 con las Philadelphia Eagles, Niland concluyó su paso por la NFL. En el plano de distinciones individuales, fue exaltado al Salón de la Fama del Atletismo de la Universidad de Iowa e incluido en el Equipo de Plata del 25º Aniversario de los Dallas Cowboys en 1984.

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