James Pearce Jr. paga alto precio por violento incidente con su novia: NFL lo suspende ocho partidos

La disputa violenta que protagonizó el ala defensiva de los Atlanta Falcons, James Pearce Jr., le salió cara. La NFL anunció que será suspendido durante los primeros ocho partidos de la temporada 2026 por violar la política de conducta personal de la competencia.

Los cargos contra Pearce podrían ser retirados si coopera en un programa de intervención previa al juicio que exige pruebas antidrogas aleatorias, mantenerse alejado de su pareja y no meterse en problemas legales durante un año.

Pearce podrá participar en los partidos de pretemporada y en las actividades del equipo antes del 30 de agosto, cuando la suspensión entrará en vigor.

De acuerdo con los registros del condado de Miami-Dade, en febrero Pearce Jr. fue detenido por las autoridades debido a una serie de cargos relacionados con violencia doméstica.

Específicamente, el novato de los Falcons fue acusado de dos cargos de agresión agravada con un arma mortal; acecho agravado, huida o eludir la policía con luces o sirena; agresión agravada que involucra a un agente de la ley y resistencia a un oficial sin violencia contra su persona.

En lo que será su segunda temporada con Falcons, Pearce Jr. podrá reincorporarse el lunes 2 de noviembre, después del partido de la Semana 8 como visitante de Atlanta contra los Tampa Bay Buccaneers. Los Falcons tienen previsto jugar contra los Bengals en Madrid la semana siguiente.

¿Qué ocurrió con James Pearce Jr. y su novia?

Según la cadena ESPN, Pearce fue acusado de estrellar su coche en repetidas ocasiones contra un vehículo que conducía Jackson. Además, el novato fue señalado por supuestamente atropellar a un oficial de policía mientras intentaba evadir el arresto.

Pearce Jr. fue detenido luego de que los agentes acudieran a un llamado de alerta por una supuesta disputa entre un hombre y una mujer. El jugador de la NFL huyó de la escena y estrelló su vehículo al final de una persecución policial.

En redes sociales circula un video donde se ve a Pearce ser esposado por un dispositivo policial de al menos siete agentes.

Pearce Jr. fue liberado horas después de tener una sesión en corte desde su celda en la que el juez le ordenó una fianza de $20,500 dólares e impuso una orden de alejamiento que le impide acercarse a su novia, la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson.

Pearce Jr. fue seleccionado en el lugar 26 de la primera ronda del Draft de la NFL 2025 por Atlanta Falcons. El novato cayó con buen pie y se ha consolidado como uno de los mejores pass rushers jóvenes de la liga.



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