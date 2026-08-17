Grand Central Bakery retira panes de papa del mercado por riesgo de contaminación con metal

La empresa Grand Central Bakery de Seattle, anunció el retiro del mercado de sus panes de masa madre de papa en tres presentaciones distribuidos en Washington y Oregon, por riesgo de contaminación con trozos de metal, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El retiro se produce luego del hallazgo de un clavo de palé en una hogaza de pan de masa madre de papa. Sin embargo, hasta la fecha no se han reportado lesiones ni enfermedades relacionadas con este problema.

Detalles de la alerta en Washington

La alerta de retiro de alimentos, emitida el 10 de agosto de 2026, abarca las áreas de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington.

Los productos de panadería afectados están etiquetados como perecederos y listos para consumir, los cuales cuentan con una vida útil de apenas 1 día, por lo que se pide especial atención a quienes los hayan adquirido recientemente.

Presentaciones y productos afectados

Sucursal de Grand Central Bakery en Seattle, una de las cadenas donde se distribuyeron los lotes con orden de retiro. Crédito: FDA | Cortesía

Pan de papa de mercado (20 oz / 566 g): Bajo la marca Pan de masa madre de papa , este producto se distribuía en supermercados empacado en bolsa de papel y se identifica mediante el código UPC 733163001576.

(20 oz / 566 g): Bajo la marca , este producto se distribuía en supermercados empacado en bolsa de papel y se identifica mediante el código UPC 733163001576. Pan de mesa de papa (20 oz / 566 g): De la misma marca, se ofrecía sin embalaje a través de venta directa en cafés GCB y mayoristas, por lo que no cuenta con un código UPC.

(20 oz / 566 g): De la misma marca, se ofrecía sin embalaje a través de venta directa en cafés GCB y mayoristas, por lo que no cuenta con un código UPC. Mini pan de patata (12 oz / 340 g): Comercializado igualmente sin embalaje en supermercados y mayoristas, tampoco dispone de código UPC.

Productos de panadería perecederos de Grand Central Bakery distribuidos en supermercados locales de Seattle y Tacoma. Crédito: FDA | Cortesía

¿Dónde fueron distribuidos?

Establecimientos Grand Central Bakery: Las cafeterías con producto afectado en el área de Seattle corresponden a las sucursales de Burien, Eastlake, Wallingford y Wedgwood.

Cadena de supermercados distribuidores: El retiro alcanza a establecimientos locales como Central Co-op, tiendas Fred Meyer, Hilltop Red Apple, Ken’s Market, Marketime Foods, PCC Community Markets, tiendas QFC, Town & Country Markets, tiendas Thriftway, Whole Foods Market y Yakima Fruit Market.

¿Qué hacer si compraste este producto?

El llamado a los consumidores es a revisar sus despensas o congeladores con fecha 8/10/26. Si los tienes en casa, debes desecharlos de inmediato y establecer comunicación con el equipo de soporte mayorista de GCB.

Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribir a info@grandcentralbakery.com o a través de la página de “Contacto” del sitio oficial de la empresa.

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