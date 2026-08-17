Trump afirma que hay diálogo con Irán a través de una vía de comunicación extraoficial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, justo el día que expira el plazo de 60 días contemplado en el memorando de paz firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump confirmó las negociaciones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní, y aseguró a su vez que los ayatolás “deberían izar la bandera blanca de la rendición”.

“Son buenos jugadores de póquer, pero se están muriendo”, afirmó el mandatario en su entrevista en Fox.

Respecto a la duración de la guerra que se prolonga desde el 28 de febrero, Trump aseguró que no tenía “un calendario establecido” para cerrar el conflicto y que no tenía “prisa” en hacerlo.

Preocupaciones electorales de Trump

Sin embargo, y pese a que Trump intenta trasladar la imagen de que no le afectan los casi seis meses de conflicto con Irán, lo cierto es que en el seno del Partido Republicano crece la preocupación por cómo pueda afectar a las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre.

“Las elecciones de mitad de mandato no influyen en mi forma de pensar”, aseguró hoy Trump, frente a los análisis que apuntan a que Irán busca mantener vivo el conflicto para erosionar las posibilidades electorales del presidente.

Desarme nuclear de Irán como foco

Poco antes de hablar con Fox News, Trump reiteró en un mensaje en su red Truth Social que Irán no puede tener un arma nuclear: “el objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera ni bajo ningún concepto, un arma nuclear”.

Su mensaje coincide técnicamente con la expiración de un alto el fuego que ambas partes firmaron y en el que se daban 60 días para negociar temas como el levantamento de sanciones a Teherán, su programa nuclear o la situación en Líbano o Gaza.

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