¿La has visto? El divertido momento de Tom Holland recordando su audición para Spider-Man

Uno de los ciclos más comunes de la vida es crecer en todos los niveles y, aunque en cierto momento estemos haciendo las cosas bien, unos años más adelante podemos creer que pudo haber sido mejor. Un caso similar le ocurrió a Tom Holland, protagonista de Spider-Man, que se divirtió mucho y sintió un poco de vergüenza viendo su audición para ganarse ese papel.

Con el exitoso estreno de “Spider-Man: Brand New Day“, el actor británico de 30 años cumplió exactamente una década llevando su responsabilidad como Peter Parker y por esa razón, recordó junto a su esposa Zendaya, quien interpreta a MJ, y a su otro compañero de reparto, Jacob Batalon, quien personifica a Ned Leeds.

El momento divertido sobre la audición de Tom Holland

El portal Sensacine compartió unas imágenes donde los tres actores reaccionaron juntos al video que grabó Holland, mostrando sus habilidades para merecer ser Spider-Man.

De forma muy creativa, aunque sin recursos, en la primera escena el actor apareció realizando una increíble acrobacia. Posteriormente, realiza un pequeño diálogo y simula que está atrayendo un objeto con la telaraña del Hombre Araña y finaliza con un curioso gesto que terminó de hacerlos estallar de risa mientras observaban los detalles de ese casting de Holland cuando era apenas un chico con el sueño de convertirse en uno de los héroes más queridos del universo de Marvel y que 10 años después, puede darse el lujo de decir que lo logró, haciendo que a nivel global lluevan los elogios hacia él (Holland) por la forma que le dio a Spider-Man.

¿Tom Holland está listo para que venga un sucesor?

Durante una entrevista reciente en el podcast Happy Sad Confused (vía Digital Spy), Holland reveló que ya hay un plan para tener un sucesor en su personaje de Spider-Man y se mostró tranquilo por ello.

“Sí, tenemos todo un plan en el que llevamos trabajando desde 2021. Está definido, aunque seguro que cambiará. Pero tengo una visión muy clara de cómo pasar el testigo y creo que es realmente emocionante. Me entusiasma mucho cuando tenemos esas reuniones y hablamos sobre ello”, explicó Holland.

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