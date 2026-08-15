Dos latinos se balearon dentro de una bodega: acusación federal en Nueva York

Jonathan Arboleda y Wilson Martínez, ambos ex presidiarios, fueron acusados de dispararse entre sí dentro de una bodega en Brooklyn (NYC), según los fiscales federales.

Arboleda (30) y Martínez (31) fueron acusados ​​el jueves de delitos federales relacionados con armas de fuego por el enfrentamiento ocurrido alrededor de la 1:30 p.m. el 21 de julio en Cypress Hills, dentro de “Soto Mini Market”.

No está claro el motivo por el que ambos hombres se enfrentaron a tiros, acotó Daily News. Según la denuncia penal, Martínez y otro hombre entraron en la tienda, situada en la intersección de las calles Crescent y Glen, mientras Arboleda hablaba con un dependiente y veía un video en su teléfono. Un instante después, Martínez sacó rápidamente un arma de la cintura, apuntó a Arboleda y disparó.

Arboleda corrió hacia la parte trasera de la tienda, se escondió tras una estantería y respondió al fuego. Luego se movió hacia la entrada empuñando una pistola Winchester plateada calibre .25 y sangrando por el brazo, según la acusación federal. Dejó caer el arma, la recogió y siguió a Martínez fuera de la tienda, apuntando con su pistola al vehículo en el que él huía del lugar, según alegan las autoridades.

Cuando llegó la policía, encontró a Arboleda en la esquina, sangrando por heridas de bala en el brazo derecho y el abdomen. NYPD lo detuvo ese mismo día y le imputó cargos a nivel estatal por posesión ilegal de armas y puesta en peligro temeraria.

Los investigadores vincularon a Martínez con el tiroteo, en parte, tras hablar con un primo de Arboleda, quien había estado “interactuando con Martínez durante varios meses” y se había reunido con él en su vehículo poco antes del suceso, según la denuncia penal.

Los antecedentes penales de Martínez se remontan al menos a 2005 e incluyen condenas por posesión de armas, robo y tráfico de drogas, según los documentos judiciales. En tanto, el historial delictivo de Arboleda data de 2014 e incluye condenas por intento de robo y venta de drogas.

“A pesar de haber tenido múltiples encuentros con nuestro sistema de justicia penal, cada uno de los acusados ​​decidió volver a las calles para perpetrar un acto de violencia descarado”, declaró el jueves el fiscal federal Joseph Nocella en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

Martínez fue detenido el miércoles 12 de agosto, mientras que Arboleda ya estaba recluido en Rikers Island por cargos estatales y comparecerá ante el Tribunal Federal de Brooklyn en una fecha posterior. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A pesar de que Nueva York reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, fiestas, eventos deportivos, el transporte público, autos privados, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Esta semana dos adolescentes murieron baleados en apartamentos que estaban visitando en El Bronx (NYC), en un lapso de menos de 72 horas. En el ínterin, también en ese condado, una mujer fue fatalmente baleada dentro de su auto cuando llegaba a casa, frente a su hijo. En tanto, NYPD anunció que había decomisado más de 3,200 armas en 2026 y que los homicidios han caído a mínimos históricos.

En paralelo, en Nueva York y Nueva Jersey el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos y más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

A principios de este mes un hombre le disparó al trabajador de una bodega durante un intento de robo en una bodega del Lower East Side de Manhattan (NYC). En julio, Osvel Díaz fue condenado a 19 años de prisión tras declararse culpable de intento de homicidio y otros delitos relacionados con la brutal golpiza que le dio al empleado mayor de una bodega en Queens (NYC).

En mayo una bala perdida disparada frente a una bodega en El Bronx (NYC) rozó la oreja derecha de una niña de 5 años. En abril Marquise Byfield, adolescente de 16 años, fue baleado fatalmente durante un altercado dentro de una bodega en Brooklyn (NYC).