Arantza Ruiz revela su candidato favorito tras ser eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”

Aunque los pronósticos a mitad de semana apuntaban a Luis Chaparro, en la gala reciente se confirmó que la tercera eliminada en “La Casa de los Famosos México 4” sería Arantza Ruiz, para continuar el patrón de la eliminación de mujeres desde que comenzó el reality.

La actriz quedó frente a frente con la bailarina Flor Vigna para definir al último habitante que regresaría y, de acuerdo a sus declaraciones, ya presentía que se iría ella. Ruiz se fue un poco consternada por los amigos que hizo dentro de la casa porque es una mujer bastante sentimental.

Esto dice Arantza Ruiz tras abandonar “La Casa de los Famosos México 4”

Arantza se va satisfecha con esta experiencia: “Siento muchísima emoción. Conocí gente del medio que me enseñó muchas cosas y, pues nada, ya la gente decidió”.

Aunado a eso, habló sobre el caso justamente de Flor, donde la bailarina siente que fue traicionada por Arantza en la última semana en busca de la salvación. Al respecto, Ruiz destacó que ella intentaba buscarla cuando tuvo un percance con Cynthia Klitbo y Vigna creía que era por conveniencia. Eso llevó a Arantza a alejarse mucho más, según su perspectiva.

Ruiz se une a Ximena Herrera, con quien se reencontró, y a Fede Vigevani, los tres participantes que quedaron fuera de la casa. No obstante, Fede abandonó la competencia en un previo acuerdo con producción, debido a que había entrado como “infiltrado” y Mariana Ochoa, quien fue la primera en ser eliminada, volvió a la casa desde el exilio.

Arantza Ruiz ya tiene su candidato a ganar el reality

Aunque todavía hay un largo camino por recorrer en “La Casa de los Famosos México 4”, la actriz recordada por su trayectoria en “La Rosa de Guadalupe”, reveló a quién apoyará hasta el final de la temporada, con el deseo de que sea el ganador.

“Memo es de los hombres más elegantes y maravillosos que he visto en mi vida. Si quieren mi opinión, él (Memo) se merece ganar La Casa de los Famosos por cada palabra de respeto que ha demostrado allí adentro”, confesó Arantza Ruiz.

Sigue leyendo: