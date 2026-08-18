¿Cómo recibir el pago máximo del Seguro Social si quieres jubilarte a los 62 años?

Solicitar el Seguro Social a los 62 años permite comenzar a recibir dinero antes, pero también implica aceptar una reducción permanente en el pago mensual. En 2026, el beneficio máximo disponible a esa edad alcanza $2,969 al mes, aunque llegar a esa cifra exige un historial laboral e ingresos muy por encima del promedio.

¿Cuál es el beneficio máximo a los 62 años en 2026?

De acuerdo con The Motley Fool, una persona que solicita sus beneficios del Seguro Social en el mismo mes en que cumple 62 años puede recibir como máximo $2,969 mensuales durante 2026.

La cantidad es considerablemente menor que el máximo disponible para quienes esperan hasta su edad plena de jubilación.

Para las personas nacidas en 1960 o después, esa edad es de 67 años y el beneficio máximo puede alcanzar $4,152 mensuales.

Quienes retrasan la solicitud hasta los 70 años pueden llegar a recibir hasta $5,181 al mes.

La diferencia se debe a que comenzar a cobrar a los 62 años puede reducir el beneficio hasta 30% respecto de la cantidad que correspondería al esperar hasta los 67.

Qué necesitas para alcanzar los $2,969 mensuales

No basta con cumplir 62 años para recibir el máximo. El cálculo del Seguro Social toma en consideración los 35 años de mayores ingresos de cada trabajador, después de realizar los ajustes correspondientes por inflación.

Por esa razón, una de las condiciones fundamentales para acercarse al beneficio máximo es haber trabajado por lo menos 35 años.

Si una persona tiene menos años de ingresos registrados, esos años faltantes afectan negativamente el cálculo.

Trabajar más de 35 años tampoco garantiza automáticamente un beneficio mayor, ya que la Administración del Seguro Social utiliza únicamente los 35 años con mayores ingresos.

Además, para alcanzar el pago máximo se requiere haber ganado durante esos años cantidades suficientemente altas como para llegar al límite anual de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social.

En 2026, ese límite es de $184,500. En comparación, fue de $176,100 en 2025 y de $168,800 en 2024. En años anteriores era considerablemente menor: $94,200 en 2006 y $42,000 en 1986.

Los ingresos por encima del límite anual ya no están sujetos al impuesto del Seguro Social y tampoco incrementan posteriormente el beneficio máximo.

La mayoría de los jubilados recibe mucho menos

Alcanzar los $2,969 mensuales a los 62 años es poco común. The Motley Fool señala que el beneficio promedio que actualmente recibe este grupo de edad ronda apenas los $1,460 mensuales.

Esto refleja que muy pocos trabajadores acumulan durante 35 años ingresos suficientemente elevados para alcanzar cada año el máximo sujeto a impuestos.

Por lo tanto, para alguien que planea jubilarse a los 62 años, el camino hacia el beneficio máximo depende principalmente de haber acumulado al menos 35 años de altos ingresos sujetos al Seguro Social.

Solicitar temprano los beneficios tiene una ventaja: permite recibir pagos durante más años.

Sin embargo, el costo es un cheque mensual permanentemente menor que el disponible para quienes esperan hasta los 67 o 70 años.

La decisión depende de las circunstancias económicas y personales de cada trabajador.

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